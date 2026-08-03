На Невском проспекте воссоздают исторический облик крупнейшего архитектурного ансамбля XVIII – XX веков

На Невском проспекте завершается масштабная реконструкция жилого квартала, включающего семь строений, шесть из которых имеют статус объектов культурного наследия. Работы охватывают дома по адресам: Невский проспект, 22–24, Большая Конюшенная, 12, и Малая Конюшенная, 7.

«Архитектурный ансамбль на Невском, 22–24, формировался с XVIII до начала XX века. Общая площадь фасадов здесь составляет порядка 36 тысяч квадратных метров, что сопоставимо с размером пяти футбольных полей. Здания отличаются друг от друга по стилю и техническому состоянию. Задача специалистов — не только привести их в порядок, но и воссоздать исторический облик каждого дома, восстановить утраченные элементы»,— сказал губернатор Александр Беглов.

Центральным элементом комплекса является здание Петришуле (Невский проспект, 22–24), основанное в 1709 году. Историческое главное здание училища, построенное в 1760–1762 годах, позднее достраивалось и перестраивалось известными архитекторами. В этих стенах учились зодчий Карл Росси, композитор Модест Мусоргский, банкир Александр Елисеев, выдающиеся общественные деятели.

Строительные работы проводятся с учетом потребностей действующей школы, шумные работы приостанавливались на время экзаменов.

В состав комплекса входят и другие жилые дома с исторической ценностью. К примеру, здание на Большой Конюшенной, 12, построенное в конце XVIII века, имеет статус памятника культуры с 1925 года.

Общая готовность объекта на данный момент превышает 73%. Завершено расчистка и ремонт кирпичной кладки, восстановлен карниз. Активно ведется реставрация архитектурного декора: сандриков, полуколонн, рустованных поверхностей и многослойных карнизов. Подходит к концу ремонт балконов, ограждений, кровли, продолжается замена водосточных труб.

В ходе расчистки фасадов обнаружены уникальные элементы, в том числе сложнопрофилированная рустованная поверхность на корпусе по Малой Конюшенной улице, которую решено было сохранить и деликатно отреставрировать. Также найдены доски с именами медалистов Петришуле 1952 и 1961 годов, которые будут переданы школе после окончания ремонта.