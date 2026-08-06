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Питерец.ру » Культура » В музее-усадьбе «Пенаты» завершен основной этап реставрации

В музее-усадьбе «Пенаты» завершен основной этап реставрации

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
В музее-усадьбе «Пенаты» в посёлке Репино завершён основной комплекс реставрационных и строительно-монтажных работ

5 августа, исполняется 182 года со дня рождения великого русского живописца Ильи Ефимовича Репина. В музее-усадьбе «Пенаты» в посёлке Репино завершён основной комплекс реставрационных и строительно-монтажных работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения — жилого дома художника.

«Все реставрационные работы в „Пенатах“ проводились под строгим контролем специалистов КГИОП. Мы бережно храним всё, что относится к жизни и творческому наследию Ильи Репина. Петербург связан с именем великого живописца особенно тесно. Здесь он учился и преподавал в Академии художеств — сегодня она носит его имя. У посетителей музея-усадьбы, в которой он жил, уже через несколько дней будет уникальная возможность увидеть восстановленные интерьеры дома такими, какими их задумывал художник. Впервые за 60 лет пространства усадьбы отражают авторский замысел Ильи Репина, его представления о комфортной творческой среде, продуманном до мелочей соотношении света, объёма и назначения комнат»,— отметил губернатор Александр Беглов.

Обновлённая мемориальная экспозиция будет представлена весной 2027 года. До конца октября текущего года, начиная с 14 августа, посетителям откроются для осмотра пространства усадьбы, свободные от музейных экспонатов. В ходе основного этапа реставрации были заменены кровля и световые фонари, отремонтирован фасад, восстановлены резные элементы, такие как наличники и кронштейны.

Для укрепления конструкций дома произведена замена балок перекрытий, элементов стенового бруса, усилены дверные проёмы и межэтажные балки. Утепление перекрытий первого этажа и чердака выполнено с использованием современных энергоэффективных материалов. Внутренняя отделка включает реставрацию исторических лестниц, обшивку стен и потолков, монтаж чистовых полов и воссоздание резных розеток. Аварийные пристройки демонтированы и заменены новыми конструкциями.

Инженерные системы полностью обновлены: установлены современные системы вентиляции, кондиционирования, отопления, электроснабжения и комплексной безопасности. Расширена входная зона для удобства посетителей, включая кассовую, сувенирную зоны и гардероб. Завершающий этап реставрации, который планируется окончить зимой 2026 года, включает изготовление дверных полотен, монтаж радиаторов, устройство наружной лестницы и мостков на кровле, а также пусконаладочные работы.

В настоящее время музейная команда работает над восстановлением экспозиции: разрабатываются концепции вводных залов, готовится новый аудиогид и реставрируются музейные предметы, включая обеденный стол художника, гобелен и мебель, уцелевшую в годы Великой Отечественной войны.

8 и 9 августа 2026 года в парке «Пенаты» состоится джазовый фестиваль «Пенаты Jazz — 2026», который станет значимым музыкальным событием летнего сезона, объединив восемь коллективов.

Все по теме: Курортный район
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