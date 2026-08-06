В музее-усадьбе «Пенаты» завершен основной этап реставрации

5 августа, исполняется 182 года со дня рождения великого русского живописца Ильи Ефимовича Репина. В музее-усадьбе «Пенаты» в посёлке Репино завершён основной комплекс реставрационных и строительно-монтажных работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения — жилого дома художника.
Обновлённая мемориальная экспозиция будет представлена весной 2027 года. До конца октября текущего года, начиная с 14 августа, посетителям откроются для осмотра пространства усадьбы, свободные от музейных экспонатов. В ходе основного этапа реставрации были заменены кровля и световые фонари, отремонтирован фасад, восстановлены резные элементы, такие как наличники и кронштейны.
Для укрепления конструкций дома произведена замена балок перекрытий, элементов стенового бруса, усилены дверные проёмы и межэтажные балки. Утепление перекрытий первого этажа и чердака выполнено с использованием современных энергоэффективных материалов. Внутренняя отделка включает реставрацию исторических лестниц, обшивку стен и потолков, монтаж чистовых полов и воссоздание резных розеток. Аварийные пристройки демонтированы и заменены новыми конструкциями.
Инженерные системы полностью обновлены: установлены современные системы вентиляции, кондиционирования, отопления, электроснабжения и комплексной безопасности. Расширена входная зона для удобства посетителей, включая кассовую, сувенирную зоны и гардероб. Завершающий этап реставрации, который планируется окончить зимой 2026 года, включает изготовление дверных полотен, монтаж радиаторов, устройство наружной лестницы и мостков на кровле, а также пусконаладочные работы.
В настоящее время музейная команда работает над восстановлением экспозиции: разрабатываются концепции вводных залов, готовится новый аудиогид и реставрируются музейные предметы, включая обеденный стол художника, гобелен и мебель, уцелевшую в годы Великой Отечественной войны.
8 и 9 августа 2026 года в парке «Пенаты» состоится джазовый фестиваль «Пенаты Jazz — 2026», который станет значимым музыкальным событием летнего сезона, объединив восемь коллективов.