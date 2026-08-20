ента новостей

12:39
В Петербурге задержали двоих дебоширов, разбивших стекло в автобусе
12:28
В Петербурге задержали агрессора, избившего прохожего на улице Орбели
11:58
В Петербурге задержали дропа, обманувшего пенсионера с Дунайского проспекта
11:21
Жителя Всеволожска изобличили в содействии дистанционным мошенникам
10:25
В Петербурге началась подготовка к реставрации Екатерингофского парка
10:06
Эрмитажный театр приглашает на спектакль – балет «Ромео и Джульетта»
10:03
Музей дизайна «Основа» продлил до 30 сентября выставку работ Эрте в Санкт-Петербурге
09:58
Актеры из шоу «Уральские Пельмени» в спектакле «Ни дать, ни зять»
09:53
В ТЮЗ им. Брянцева состоится музыкальный спектакль «Я Тебе Верю!
11:28
Открытие юбилейного 90-го сезона театра-фестиваля «Балтийский дом»
11:22
В Вырице задержали мужчину за незаконный оборот наркотических средств
11:18
В Щеглово задержали мужчину, ограбившего алкомаркет
11:11
В Петербурге задержали «романтика», ограбившего цветочный магазин
11:05
На улице Салова дорожный конфликт закончился стрельбой и уголовным делом
10:57
В Невском районе в ДТП пострадал студент на электровелосипеде
10:51
В Петербурге мужчина стрелял по птицам с балкона квартиры
10:47
В Шушарах женщина ударила ножом соседа
10:22
В Ленобласти в ДТП у поселка Лесогорский погибли два человека
12:29
Противостояние «Динамо-СПб» со «Спартаком-2» завершилось вничью
11:27
На сцене «Колизея» выступит Нина Шацкая в сопровождении квартета Оксаны Петриченко
11:24
Выставка Евгения Кравцова «Пепел»
11:21
Выставка Ксении Власовой «Женское»
10:50
В Ленобласти пьяного лихача задерживали со стрельбой
10:44
На Ланском шоссе конфликт женщин завершился применением газового баллончика
10:35
Дебошир с проспекта Энгельса стал фигурантом уголовного дела
10:15
В Выборгском районе Ленобласти полицейские провели масштабный рейд
10:12
В Петербурге конфликт у бара завершился тяжёлыми травмами
10:07
В Петербурге на Ремесленной улице построят детский сад на 200 мест
13:50
В Пушкине отреставрируют Провиантские магазины
10:57
Концерт «Музыка Кино: Голливуд — СССР» в Колизей Арене
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Эрмитажный театр приглашает на спектакль – балет «Ромео и Джульетта»

Эрмитажный театр приглашает на спектакль – балет «Ромео и Джульетта»

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
20 сентября в Эрмитажном театре (Дворцовая наб, 34) спектакль – балет «Ромео и Джульетта»

Мировая литература знает немало красивых, но трагических историй любви. Из этого множества заметно выделяется одна, которую называют самой печальной на свете — история двух веронских влюбленных Ромео и Джульетты.

События развиваются в средневековой Италии. Между двумя именитыми веронскими семьями Монтекки и Капулетти вот уже много лет длится вражда. Но два юных сердца из противоборствующих кланов влюбляются друг в друга. Их любовь сильнее родовой вражды, сильнее предрассудков и непреодолимых препятствий. Великая сила этой любви побеждает все, даже смерть.

Основная идея «Санкт-Петербургского Театра Балета им.П.И.Чайковского» в создании полноценного спектакля «Ромео и Джульетта» состояла в том, чтобы соединить удивительную музыку П.И.Чайковского с самым лирическим из сочинений В. Шекспира. Для этого были использованы музыкальный части из величайшие произведений П.И.Чайковского, такие как: Симфония №6, Сюита №3, «Итальянское Каприччио», Концерт для скрипки с оркестром и конечно же увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».

Начало в 19.30.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

20-05-2026, 12:15
Спектакль – балет «Ромео и Джульетта»
13-04-2026, 20:12
В Эрмитажном театре состоится спектакль – балет «Ромео и Джульетта»
10-04-2025, 15:20
Спектакль – балет «Ромео и Джульетта» в Эрмитаже
10-03-2026, 14:32
Спектакль – балет «Ромео и Джульетта» в Эрмитажном театре
19-01-2026, 08:45
В Эрмитажном театре спектакль – балет «Ромео и Джульетта»
4-06-2018, 11:33
Уникальный ледовый спектакль "Ромео и Джульетта" возвращается в Петербург

Происшествия на дорогах

Вчера, 10:57
В Невском районе в ДТП пострадал студент на электровелосипеде
Вчера, 10:22
В Ленобласти в ДТП у поселка Лесогорский погибли два человека
14-08-2026, 13:48
В Тосненском районе Ленобласти в массовом ДТП погибли два человека
14-08-2026, 11:50
В Петергофе иномарка сбила подростков на мопеде
Наверх