В Петербурге пройдет музыкально-поэтический вечер «Два века русской поэзии»

Есть люди, которые выбирают одну профессию и держатся за нее всю жизнь. А есть Антон Тарасов — писатель, чьи романы находят своего читателя, композитор, работающий одновременно в электронной эстетике IDM и ambient и в академической музыке для фортепиано с оркестром, которая регулярно звучит в Мариинском театре, чтец, под голос которого затихают целые залы, и художественный руководитель собственного театра. 9 ноября все эти грани сойдутся в одной точке: в Концертном зале Яани Кирик пройдет музыкально-поэтический вечер «Два века русской поэзии».

Звание голоса петербургской поэзии за Тарасовым закрепилось не случайно: редко встретишь человека, у которого литература, музыка и сцена настолько срослись в одну профессию. Замысел программы: провести слушателя через два века русской лирики без единой паузы, будто это не история литературы, а один непрерывный разговор. От Державина и Пушкина к Ахматовой и Евтушенко, где исповедальные строки соседствуют с философскими размышлениями, трепетные признания — с масштабными образами эпох.

В программе заявлены стихи Иосифа Бродского, Осипа Мандельштама, Николая Гумилева, Александра Блока, Ивана Бунина, Владимира Маяковского, Марины Цветаевой, Сергея Есенина, Арсения Тарковского, Леонида Ночного и других авторов классической и современной русской литературы. Музыкальную канву вечера сплетут произведения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Александра Скрябина и самого Антона Тарасова, чьи работы органично встанут в один ряд с классиками.

Читает Антон Тарасов, художественный руководитель театра «НЕОЛИРА». В этот вечер он встанет у штурвала и уведет зрителей в литературное путешествие, где эрудиция соединяется с искренностью, обнажая перед публикой глубину русской поэзии. Психологическое образование, которое он получил, не определило его путь — вместо этого Тарасов стал автором сотни известных хитов и произведений для фортепиано с оркестром, писателем романа «Ирония фарта» и трехтомника «Карельская сага», а также основателем ежегодного фестиваля «Белая ночь поэзии».

На сцене вместе с ним выступит Алексей Швыдкин (фортепиано), лауреат международных конкурсов и художественный руководитель Преображенского фестиваля искусств, и Никита Шишкин (скрипка), лауреат международных конкурсов, солист Ансамбля песни и пляски Западного военного округа.

Лирико-драматический театр «НЕОЛИРА» существует с 2017 года и все это время растет вокруг той же идеи: поэзия должна звучать живьем, а не оставаться строчками в учебнике. За это время театр провел более сотни мероприятий: поэтических вечеров, конкурсов, открытых микрофонов, вечеров памяти, спектаклей, сольных концертов, стендапов и квартирников, а также ежегодный фестиваль «Белая ночь поэзии». Каждая встреча дарит зрителям эмоции, которые не подарит никто другой.

Когда и где: 9 ноября в 19:00, концертный зал Яани Кирик

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, 54А.