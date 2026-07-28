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Питерец.ру » Культура » В Петербурге стартовал проект «Петербургский сувенир»

В Петербурге стартовал проект «Петербургский сувенир»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
В Петербурге стартовал проект «Петербургский сувенир», объединивший более 40 локальных брендов

В торгово-развлекательном центре «Невский Центр» открылось первая торговая площадка городского проекта «Петербургский сувенир». Проекта, призванного поддержать местных производителей. Здесь представлен широкий ассортимент продукции от более чем 40 петербургских брендов, включая сувенирную продукцию, аксессуары и предметы домашнего декора. Каждый товар уникален и создается с учетом самобытности и атмосферы города, отражая труд и мастерство петербургских дизайнеров, ремесленников и изготовителей.

«Проект „Петербургский сувенир“ имеет большую социальную значимость для города. Он поддерживает малый бизнес и самозанятых, предоставляя им бесплатную площадку для продвижения продукции. Способствует сохранению культурного наследия через популяризацию сувениров с петербургской символикой. Сегодня доля креативных индустрий в валовом региональном продукте Петербурга уже составляет почти 5%, а на федеральном уровне поставлена задача нарастить её до 6% к 2030 году. Поддерживая локальных производителей, мы укрепляем малый бизнес, создаём рабочие места и напрямую влияем на устойчивость городской экономики»,— отметил губернатор Александр Беглов.

Основная задача проекта состоит в повышении узнаваемости петербургских брендов, расширении их клиентской базы и стимулировании дальнейшего роста.

Среди участников проекта — мастерская, специализирующаяся на изготовлении фарфоровых кукол ручной работы в исторических и национальных нарядах. Другой бренд сочетает традиции петербургской фарфоровой школы с современными технологиями, предлагая изделия, «оживающие» при наведении на них камеры смартфона с помощью дополненной реальности. Также представлена продукция одного из брендов, специализирующегося на текстильных аксессуарах ручной работы, таких как салфетки, плейсматы, клатчи и кокошники, вдохновленных техниками золотного шитья и старинными рукодельными приемами.

Для предпринимателей и самозанятых участие в проекте полностью бесплатное. Критерием отбора товаров стало их максимальное соответствие образу Петербурга.

Выбор «Невского Центра» для размещения площадки не случаен — его центральное расположение в исторической части города и высокий поток посетителей обеспечивают участникам проекта прямой доступ к широкой аудитории как жителей города, так и туристов.

В будущем проект планируется расширить, представляя продукцию участников на различных городских мероприятиях, ярмарках, выставках, а также в культурных учреждениях, таких как музеи, театры, и на транспортных узлах.

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