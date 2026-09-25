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Питерец.ру » Культура » Петербург отмечает 120-летие со дня рождения Дмитрия Шостаковича

Петербург отмечает 120-летие со дня рождения Дмитрия Шостаковича

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
В день юбилея Дмитрия Шостаковича музыка гениального композитора объединяет весь Петербург

Сегодня, 25 сентября Петербург отмечает 120-летие со дня рождения Дмитрия Шостаковича. Вместе с юбилеем Дмитрия Лихачёва это стало поводом для объявления губернатором Александром Бегловым 2026 года Годом петербургской культуры.

Основные события дня: в 14:00 на станции метро «Владимирская» выступит Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы. Место выбрано из-за расположенной рядом квартиры матери композитора. В метро также представят карту «Подорожник» с портретом Шостаковича и Ростральной колонной. Мариинский театр покажет оперу «Леди Макбет Мценского уезда». В 20:00 филармония откроет сезон исполнением Пятнадцатой симфонии — последней в творчестве композитора. Ночью в 1:10 «Поющие мосты» включат фрагменты Седьмой «Ленинградской» симфонии.

Беглов подчеркнул, что музыка Шостаковича помогала Ленинграду в блокаду, а его творчество стало голосом эпохи и частью культурного кода города. До конца 2026 года продлятся мероприятия, включая международный фестиваль «День Шостаковича», который объединяет концерты, балет, лекции и выставки.

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