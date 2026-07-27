Беглов принял участие в открытии бюста адмиралу Нахимову и закладке «Капсулы памяти»

В День Военно-Морского Флота в сквере Главного Адмиралтейства состоялось торжественное открытие бюста выдающемуся флотоводцу адмиралу Павлу Степановичу Нахимову. В церемонии приняли участие губернатор Александр Беглов, Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев, офицеры, ветераны, юнармейцы и личный состав роты Почётного караула.
Адмирал Александр Моисеев, говоря о Нахимове, выделил его выдающийся талант, проявившийся в Синопском сражении и обороне Севастополя. Он отметил, что Нахимов своим ратным трудом способствовал укреплению статуса России как великой морской державы, и подчеркнул гордость флота именами выдающихся флотоводцев, восхищение их силой духа и преданностью Родине.
Право снять покрывало с бюста было предоставлено военнослужащим роты Почётного караула. Открытие памятника сопровождалось исполнением Государственного гимна РФ и ударом корабельного колокола.
Также в сквере Адмиралтейства была заложена капсула с «Посланием победителей» под названием «Связь поколений 1945–2045». Капсулу заложил ветеран ВМФ контр-адмирал Кирилл Тулин. Закладную доску закрепили Главнокомандующий ВМФ, губернатор Санкт-Петербурга и представительница Юнармии.
В послании потомкам, адресованном к вскрытию в 2045 году, содержатся обращения ветеранов войны — мичмана Рэма Балакирева и капитана 1 ранга Михаила Мороза, которым в текущем году исполняется 99 лет. Через послание также обращались другие ветераны ВМФ и юнармейцы.
Церемония вручения государственных наград военнослужащим Военно-Морского Флота прошла у стен Адмиралтейства. В завершение Александр Беглов поздравил участников с Днем ВМФ, пожелав им здоровья, крепости духа и успехов в службе.