Беглов принял участие в открытии бюста адмиралу Нахимову и закладке «Капсулы памяти»

В День Военно-Морского Флота в сквере Главного Адмиралтейства состоялось торжественное открытие бюста выдающемуся флотоводцу адмиралу Павлу Степановичу Нахимову. В церемонии приняли участие губернатор Александр Беглов, Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев, офицеры, ветераны, юнармейцы и личный состав роты Почётного караула.

«От имени жителей Петербурга поздравляю всех с Днём Военно-Морского Флота! Для Петербурга, морской столицы России, этот праздник очень важен. Адмиралтейство помнит многих великих флотоводцев. Здесь чувствуется связь поколений. Мы открыли бюст Павла Нахимова. Он здесь учился, начинал служить, а потом страна узнала его как великого флотоводца, защитника Севастополя. Для нас очень значимо, что сегодня эта связь поколений чувствуется особо»,— сказал Александр Беглов.

Адмирал Александр Моисеев, говоря о Нахимове, выделил его выдающийся талант, проявившийся в Синопском сражении и обороне Севастополя. Он отметил, что Нахимов своим ратным трудом способствовал укреплению статуса России как великой морской державы, и подчеркнул гордость флота именами выдающихся флотоводцев, восхищение их силой духа и преданностью Родине.

Право снять покрывало с бюста было предоставлено военнослужащим роты Почётного караула. Открытие памятника сопровождалось исполнением Государственного гимна РФ и ударом корабельного колокола.

Также в сквере Адмиралтейства была заложена капсула с «Посланием победителей» под названием «Связь поколений 1945–2045». Капсулу заложил ветеран ВМФ контр-адмирал Кирилл Тулин. Закладную доску закрепили Главнокомандующий ВМФ, губернатор Санкт-Петербурга и представительница Юнармии.

«Мы заложили капсулу с посланием наших дорогих ветеранов, послание победителей. В 2045 году наши с вами потомки вскроют её и прочитают послание. А оно простое — служить достойно Отечеству, защищать его, быть настоящими гражданами и воинами нашей страны. Сегодня наши моряки защищают наше Отечество, продолжают дело отцов и дедов, участвуют в специальной военной операции. Честь им и слава. Флот, армия и народ едины»,— сказал Александр Беглов.

В послании потомкам, адресованном к вскрытию в 2045 году, содержатся обращения ветеранов войны — мичмана Рэма Балакирева и капитана 1 ранга Михаила Мороза, которым в текущем году исполняется 99 лет. Через послание также обращались другие ветераны ВМФ и юнармейцы.

Церемония вручения государственных наград военнослужащим Военно-Морского Флота прошла у стен Адмиралтейства. В завершение Александр Беглов поздравил участников с Днем ВМФ, пожелав им здоровья, крепости духа и успехов в службе.