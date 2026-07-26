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В День Военно-Морского Флота Александр Беглов возложил цветы к Медному всаднику и памятнику адмиралу Ушакову

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
В День Военно-Морского Флота Александр Беглов и Александр Моисеев возложили цветы к Медному всаднику и памятнику адмиралу Ушакову

Празднование Дня Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге началось с торжественного возложения цветов к памятнику Петру I, основателю города и российского флота. Мероприятие, посвященное 330-летию ВМФ, также включает поднятие Георгиевского Военно-морского флага на здании Главного штаба ВМФ и гюйса на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости. Дворцовый мост украсили флаги расцвечивания.

Губернатор Александр Беглов и Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев возложили цветы к Медному всаднику. В церемонии приняли участие представители командования ВМФ, ветераны, юнармейцы и волонтеры. Беглов подчеркнул роль Петербурга как центра кораблестроения и кузницы кадров.

Завершилось церемониальное открытие праздника шествием роты Почетного караула по Адмиралтейской набережной. Цветы были возложены и к памятнику адмиралу Ушакову у Центрального Военно-Морского музея.

Вечером Дворцовый, Троицкий и мост Бетанкура окрасятся в цвета российского флага, а факелы Ростральных колонн зажгутся дважды, дополняя праздничную панораму города.

В честь Дня ВМФ в Петербурге пройдут выставки, экскурсии и концерты. Центральный военно-морской музей и его филиалы, включая крейсер «Аврора» и Кронштадтскую крепость, можно посетить бесплатно. В центре «Россия – моя история» открыта выставка фарфоровых скульптур «Великие флотоводцы и мореплаватели Флота Российского». В Петропавловской крепости состоится выступление военно-морских оркестров.

Кронштадт, неразрывно связанный с флотом, также широко отмечает праздник. В парке «Патриот» выступят оркестр штаба ЛенВО, пройдут мастер-классы, выставки и интерактивные игры. В Музейно-историческом парке «Остров фортов» и Андреевском саду запланированы концерты и тематические мероприятия. Накануне в Кронштадте открыли памятник «Ангелы Мессины», посвященный подвигу моряков Балтийского флота.

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