21 июля в 13:00 в музейно-выставочном центре «Россия – Моя история» состоится открытие выставки «Великие флотоводцы и мореплаватели Флота Российского» из цикла «Слава, запечатленная в фарфоре». Экспозиция приурочена к 330-летию Военно-морского флота России.

Экспозиция включает в себя 36 фарфоровых скульптур флотоводцев и моряков высотой от 33 до 39 см. В основе коллекции — образы реальных героев, созданные с высочайшим портретным сходством и доскональной исторической точностью. При создании скульптур организаторы выставки - «Общество поощрения художеств» совместно со скульпторами и художниками использовали архивные материалы, изучали сохранившиеся изображения флотоводцев, чтобы в точности передать образ героя, показать его награды и элементы формы одежды.

«В преддверии 330-летия Военно-морского флота России наш взгляд устремлен к морю. Флот всегда был особой статьей и гордостью России, ее надежной защитой и окном в мир. В этой коллекции мы запечатлели образы выдающихся флотоводцев - от сподвижников Петра Великого, заложивших основы регулярного Военно-морского флота, до героев наших дней, несущих нелегкую вахту на морских рубежах нашей страны. Для нас это дань уважения великим предкам, а также напоминание о преемственности поколений, о том, что история продолжается и каждый из нас становится ее частью», - отмечает директор «Общества поощрения художеств» Людмила Ермолина.

Выставка наглядно демонстрирует долгий путь становления и развития российского флота — от петровских времен до наших дней. Среди героев экспозиции: один из создателей Российского Военно-морского флота, сподвижник Петра I, генерал-адмирал Федор Матвеевич Апраксин; генерал-аншеф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский, командовавший флотом в победоносном Чесменском сражении 1770 года; адмиралы Федор Федорович Ушаков, Павел Степанович Нахимов и Владимир Алексеевич Корнилов; русский мореплаватель, руководитель первого русского кругосветного путешествия Иван Федорович Крузенштерн. Также представлен скульптурный образ адмирала Александра Васильевича Колчака - флотоводца, ученого-океанографа и полярного исследователя, чьи идеи в области военно-морской тактики и стратегии используются в морской практике до сих пор.

Особое место отведено героям Великой Отечественной войны. Посетители увидят скульптуру Героя Советского Союза капитана второго ранга Магомета Гаджиева - моряка-подводника, командира 1-го дивизиона бригады тяжелых подводных лодок Северного флота в 1941—1942 годах, на личном счету которого десять потопленных транспортов противника. Он погиб вместе с экипажем в бою, звание Героя Советского Союза ему присвоено посмертно. Также представлен образ капитана 3-го ранга Александра Маринеско, в годы войны командовавшего подводными лодками М-96 и С-13 Краснознаменного Балтийского флота.

Флот объединяет не только моряков и флотоводцев, но и представителей различных родов войск, входящих в состав ВМФ: на море, под водой и даже в воздухе. По просьбе представителей этих родов войск ВМФ «Общество поощрения художеств» создало скульптуры героических представителей военно-морской авиации, водолазного спецназа и морской пехоты. Будет показана группа морских летчиков во главе с полковником Евгением Николаевичем Преображенским - участником первого бомбового удара по Берлину в ночь с 7 на 8 августа 1941 года. Целая композиция посвящена военным водолазам: инженер-полковник Нина Соколова (первая в СССР женщина-водолаз) и капитан 2-го ранга, водолаз-разведчик капитан 2 ранга Иван Прохватилов, который во время войны командовал ротой особого назначения Балтийского флота - прообраз современного спецназа ВМФ. В числе героев морской пехоты — скульптура майора Цезаря Куникова, командира морского десанта, захватившего плацдарм «Малая земля».

Современных героев — участников СВО — представляет скульптура морского пехотинца. Это собирательный образ: боец держит автомат, опущенный стволом вниз, а в левой руке — игрушечный медвежонок. Он только что спас девочку и возвращает ей потерянную игрушку.

Буквально недавно к уникальной коллекции были добавлены еще две скульптуры. Воссоздан образ Григория Александровича Потемкина-Таврического — русского государственного и военного деятеля, дипломата, генерал-фельдмаршала, ближайшего соратника Екатерины II, сыгравшего ключевую роль в создании и развитии Черноморского флота Российской империи. Также на выставке будет представлена скульптура адмирала Василия Яковлевича Чичагова — русского мореплавателя, флотоводца екатерининской эпохи. Это единственный адмирал в истории России, удостоенный ордена Святого Георгия 1-й степени, значимой военной награды Российской империи.

В рамках выставки будет представлен большой каталог, позволяющий детально ознакомиться со всеми экспонатами коллекции с описаниями и пояснениями, реальными портретами героев и их скульптурным отображением. В каталоге также показаны корабли, названные в честь некоторых героев.

Выставка продлится до 30 сентября 2026 года.

Вход на выставку свободный. 0+