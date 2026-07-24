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В Петербурге открыли мемориальную доску адмиралу Герою Советского Союза Николаю Кузнецову

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
В Петербурге торжественно открыли мемориальную доску в память об Адмирале Флота Советского Союза, Герое Советского Союза Николае Кузнецове

24 июля 2026 года в Санкт-Петербурге, на Английской набережной, дом 38, прошло торжественное открытие мемориальной доски, посвященной памяти Адмирала Флота Советского Союза, Героя Советского Союза Николая Кузнецова. Это событие приурочено к 122-й годовщине со дня его рождения. Мемориальная табличка установлена на здании, где выдающийся флотоводец работал в 1947-1948 годах.

Николай Герасимович Кузнецов вошел в историю как самый молодой Народный комиссар Военно-Морского Флота. Возглавив флот в 34 года, он сумел подготовить его к Испытаниям Великой Отечественной войны. Принятые им меры перед войной позволили минимизировать потери кораблей в начальный, самый сложный период конфликта. Приведение флотов в полную боеготовность по его приказу спасло жизни тысяч моряков и сохранило корабли от внезапного удара. В годы войны моряки под его руководством проявили чудеса героизма, участвуя в обороне Ленинграда, Севастополя, Одессы и других городов.

«Судьба Николая Герасимовича Кузнецова неразрывно связана с Петербургом. Здесь он окончил Военно-морское училище имени Фрунзе, отсюда начинался его боевой путь. Он был стратегом и смотрел на десятилетия вперед. Стоял у истоков атомного и ракетного флота. Честно служил Родине, отстаивал интересы флота. Для морской столицы России память о таких людях – особая ответственность. Доска на доме, где работал Николай Герасимович – наш знак уважения и благодарности за всё, что он сделал для флота, для нашей великой страны. Пусть новые поколения – курсанты и офицеры – равняются на таких людей, как Николай Кузнецов, продолжают традиции верного служения флоту и Отечеству», – сказал губернатор Александр Беглов.

Здание на Английской набережной, 38, где теперь установлена мемориальная доска, является объектом культурного наследия регионального значения. Известное как «Дом А.Ф.Кларка (здание общества «Мазут»)», после революции оно в основном использовалось военными организациями. В период с 2019 по 2023 годы здание прошло масштабные ремонтные и реставрационные работы. Были восстановлены архитектурно-лепной декор, цоколь, кирпичная кладка, а также утраченные элементы фасадов, отремонтированы балконы, двери и ворота. Внутри здания была проведена реставрация интерьеров, включая четыре камина.

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