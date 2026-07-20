Сборная Испании обыграла Аргентину в финале чемпионата мира по футболу

Сборная Испании одержала победу над сборной Аргентины в финальном матче чемпионата мира по футболу, завершив игру со счетом 1:0. Поединок состоялся на стадионе «Метлайф», расположенном в Соединенных Штатах.

Судьба чемпионского титула решилась в дополнительное время, поскольку основное время матча не позволило определить победителя. В концовке второго тайма аргентинские футболисты остались в меньшинстве после удаления Энцо Фернандеса, получившего красную карточку. Решающий гол был забит на 106-й минуте игры Ферраном Торресом, который вышел на поле в качестве запасного игрока.

Эта победа стала для сборной Испании второй в её истории на чемпионатах мира; первый триумф команда одержала в 2010 году. Для аргентинцев этот финал стал седьмым в истории выступлений на мировых первенствах.

Чемпионат мира 2026 года, проходивший на территории США, Канады и Мексики, стартовал 11 июня и завершился 19 июля. Турнир, продлившийся 39 дней, включил проведение 104 матчей. Особенностью этого чемпионата стало рекордное количество участников – впервые в финальной части мирового первенства сыграли 48 национальных сборных.