Выставка «Образ Александра Невского в веках»

В общественном пространстве РГПУ им. А. И. Герцена размещена экспозиция «Образ Александра Невского в веках». Проект подготовлен Домом молодежи Василеостровского района и приурочен к 805-летней годовщине со дня рождения полководца.

«Для нашего университета важно, чтобы студенты, получая профессиональные знания, прикасались к живой истории, понимали ее связь с современностью. Экспозиция «Образ Александра Невского в веках» — замечательный пример такого погружения: через историю ордена, через судьбы его кавалеров прослеживается преемственность ценностей служения Отечеству. Выставка даст нашим студентам богатый материал для размышлений и исследовательских работ», — прокомментировал ректор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Тарасов.

Экспозиция состоит из нескольких тематических блоков. Первый раздел знакомит посетителей с личностью Александра Невского. В нем представлены сведения о жизни правителя, его военных победах, дипломатической деятельности, благодаря которой князь сумел сохранить автономию русских земель в отношениях с Золотой Ордой.

Отдельный блок прослеживает историю ордена от идеи Петра I до учреждения награды императрицей Екатериной I и затем законодательного оформления статута при Павле I. Эта часть экспозиции подробно рассказывает о внешнем виде награды, церемониальном костюме кавалеров и традициях орденского праздника. Последующие разделы посвящены возрождению ордена в советский период, утверждению нового статута и описанию награды в современной России.

«Проект, посвященный 805-летию Александра Невского, развивался в течение полугода: с января по май мы проводили мероприятия, включая конкурс изобразительного искусства и видеоэкскурсий, историко-просветительскую конференцию. На подготовку самой экспозиции ушло около трех месяцев. При подготовке использовали в основном источники, размещенные в открытом доступе и у музеев-партнеров. Очень помогли книги об орденской системе, каталоги и статьи ведущих музеев, архивные документы, подтверждающие награждения», — рассказал начальник отдела гражданско-патриотического воспитания Дома молодежи Василеостровского района Алексей Емельянов.

Он добавил, что представление образа князя через орден, названный его именем, является ключевой особенностью выставки. По его словам, орден действительно уникален: он существовал в трех исторических эпохах, перенес множество трансформаций и до сих пор представлен как государственная награда.

«С помощью выставки мы попытались осветить историю самого ордена и раскрыть судьбы удостоенных его лиц. Мы надеемся, что студенты РГПУ им. А. И. Герцена найдут для себя вдохновляющие примеры орденоносцев. Кроме того, выставка позволяет проследить, как менялась государственная идеология и принципы поощрения за воинские и гражданские заслуги на протяжении трех веков. Это подкрепляет значение экспозиции для научно-исследовательской работы студентов, предоставляя богатый материал по отечественной истории, геральдике и политологии. Выставка иллюстрирует, как орден, задуманный Петром I и учрежденный Екатериной I для элиты, трансформировался в 1942 году в боевую красноармейскую награду, а затем вернулся в наградную систему современной России, сохранив имя великого полководца как символ служения Отечеству», — отметил Алексей Емельянов.

В разные годы кавалерами ордена становились генерал-фельдмаршал Петр Ласси, награжденный одним из первых, сподвижник Петра I и прадед А. С. Пушкина Абрам Ганнибал, великие полководцы Александр Суворов, Михаил Кутузов, Петр Багратион, государственный деятель и реформатор Михаил Сперанский, мореплаватель Иван Крузенштерн. Во время Великой Отечественной войны награда вручалась командирам Красной армии за личную отвагу и умелое руководство частями. Экспозицию завершает раздел, посвященный современным кавалерам ордена Александра Невского, среди которых первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Выставка доступна для осмотра в общественном пространстве РГПУ им. А. И. Герцена (1 корпус, 1 этаж) до середины октября. Официальное открытие экспозиции состоится в первых числах сентября.

Герценовский университет и Дом молодежи Василеостровского района сотрудничают по широкому спектру просветительских, культурных и гражданско-патриотических проектов. Студенты принимают участие в экскурсиях и интерактивных программах в Доме молодежи. При содействии Китайского культурного центра РГПУ им. А. И. Герцена на этой же площадке были организованы мероприятия молодежного фестиваля «Мост дружбы», направленного на развитие сотрудничества и укрепление связей между китайскими и русскими студентами.