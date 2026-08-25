Выставка «Образ Александра Невского в веках»

В общественном пространстве РГПУ им. А. И. Герцена размещена экспозиция «Образ Александра Невского в веках». Проект подготовлен Домом молодежи Василеостровского района и приурочен к 805-летней годовщине со дня рождения полководца.
Экспозиция состоит из нескольких тематических блоков. Первый раздел знакомит посетителей с личностью Александра Невского. В нем представлены сведения о жизни правителя, его военных победах, дипломатической деятельности, благодаря которой князь сумел сохранить автономию русских земель в отношениях с Золотой Ордой.
Отдельный блок прослеживает историю ордена от идеи Петра I до учреждения награды императрицей Екатериной I и затем законодательного оформления статута при Павле I. Эта часть экспозиции подробно рассказывает о внешнем виде награды, церемониальном костюме кавалеров и традициях орденского праздника. Последующие разделы посвящены возрождению ордена в советский период, утверждению нового статута и описанию награды в современной России.
Он добавил, что представление образа князя через орден, названный его именем, является ключевой особенностью выставки. По его словам, орден действительно уникален: он существовал в трех исторических эпохах, перенес множество трансформаций и до сих пор представлен как государственная награда.
В разные годы кавалерами ордена становились генерал-фельдмаршал Петр Ласси, награжденный одним из первых, сподвижник Петра I и прадед А. С. Пушкина Абрам Ганнибал, великие полководцы Александр Суворов, Михаил Кутузов, Петр Багратион, государственный деятель и реформатор Михаил Сперанский, мореплаватель Иван Крузенштерн. Во время Великой Отечественной войны награда вручалась командирам Красной армии за личную отвагу и умелое руководство частями. Экспозицию завершает раздел, посвященный современным кавалерам ордена Александра Невского, среди которых первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Выставка доступна для осмотра в общественном пространстве РГПУ им. А. И. Герцена (1 корпус, 1 этаж) до середины октября. Официальное открытие экспозиции состоится в первых числах сентября.
Герценовский университет и Дом молодежи Василеостровского района сотрудничают по широкому спектру просветительских, культурных и гражданско-патриотических проектов. Студенты принимают участие в экскурсиях и интерактивных программах в Доме молодежи. При содействии Китайского культурного центра РГПУ им. А. И. Герцена на этой же площадке были организованы мероприятия молодежного фестиваля «Мост дружбы», направленного на развитие сотрудничества и укрепление связей между китайскими и русскими студентами.