Выставка профессора Сергея Пена «Морская история»

В Открытом кампусе Герценовского университета начала работу персональная выставка профессора кафедры живописи института художественного образования Сергея Пена. Экспозиция, приуроченная ко Дню военно-морского флота, получила название «Морская история» и объединила произведения, созданные в разные годы.

«Творчество Сергея Варленовича самодостаточно и выразительно. Мастер является признанным маринистом современности, при этом в его работах есть удивительная жанровая широта. Я не раз посещал Центральный военно-морской музей и неизменно отмечал присутствие произведений Сергея Варленовича. Для нас особенно ценно, что художник уже на протяжении 20 лет передает накопленный опыт студентам. Работы его учеников наглядно демонстрируют преемственность творческого метода, сохранение характерных живописных подходов при самостоятельном переосмыслении. Именно в этом, на мой взгляд, заключается высшая миссия художника-педагога: продолжать себя не только в собственном творчестве, но и в профессиональном становлении учеников», — сказал на открытии выставки ректор РГПУ им. А. И. ГерценаСергей Тарасов.

Отдельно ректор поблагодарил автора за открытость университету. По его словам, Сергей Пен всегда с пониманием и поддержкой относится к идеям и запросам, которые исходят от коллектива вуза.

Директор института художественного образования РГПУ им. А. И. Герцена Дмитрий Ткаченко напомнил, что Сергей Пен — художник с мировым именем, уникальная личность, соединившая искусство и педагогику. Мастер ходил в кругосветки и десятилетия работал в Центральном военно-морском музее, но именно в Герценовском университете нашел свое истинное призвание: Сергей Пен работает в вузе уже 20 лет, передавая опыт молодому поколению.

Сам художник признался, что выбор морской темы стал определяющим для его творчества: «Судьба распорядилась так, что о море я никогда не мечтал, но именно оно стало главной темой моей жизни. Море затягивает, оно бесконечно и изменчиво. На этой выставке — большая часть моей души, накопленная за годы странствий. И я безмерно благодарен своим коллегам в Герценовском университете, которые помогли этим работам увидеть свет. Пусть каждый, кто зайдет сюда, почувствует силу и свободу, которые чувствую я, глядя на воду».

На открытии присутствовали представители ректората, руководители учебных подразделений, сотрудники и студенты вуза, преподаватели института художественного образования, в том числе заведующая кафедрой живописи Мария Кузьмичева, почетный профессор РГПУ им. А. И. Герцена Владимир Кузьмичев, профессор кафедры живописи Дмитрий Левитин. Выставка работает в Открытом кампусе до 31 июля, посещение доступно по предварительной записи по электронной почте: terraherz-spb@yandex.ru.

Сергей Варленович Пен — живописец, маринист, заслуженный художник РФ. В 1976 году окончил институт им. И. Е. Репина (мастерская В. М. Орешникова). С 1980 года — член Союза художников СССР. В 1978–2016 годах — художник-маринист и худрук студии Центрального военно-морского музея. Участник морских походов и кругосветного плавания на «Крузенштерне» (1995–1996). Награжден медалями, лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга (2018). С 2006 года — профессор РГПУ им. А. И. Герцена, подведомственного Минпросвещения России, преподает живопись и композицию, руководит дипломными проектами у бакалавров и магистров. Автор двух наглядных пособий: «Особенности работы над пейзажем с водой» и «Изображение воды в пейзаже». Участник отечественных и международных выставок, включая персональные в ЦВММ, Музее Мирового океана, Союзе художников Санкт-Петербурга, Вышнем Волочке и Выборге. С 2005 года работы живописца экспонируются в Китае.