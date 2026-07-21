Выставка профессора Сергея Пена «Морская история»

В Открытом кампусе Герценовского университета начала работу персональная выставка профессора кафедры живописи института художественного образования Сергея Пена. Экспозиция, приуроченная ко Дню военно-морского флота, получила название «Морская история» и объединила произведения, созданные в разные годы.
Отдельно ректор поблагодарил автора за открытость университету. По его словам, Сергей Пен всегда с пониманием и поддержкой относится к идеям и запросам, которые исходят от коллектива вуза.
Директор института художественного образования РГПУ им. А. И. Герцена Дмитрий Ткаченко напомнил, что Сергей Пен — художник с мировым именем, уникальная личность, соединившая искусство и педагогику. Мастер ходил в кругосветки и десятилетия работал в Центральном военно-морском музее, но именно в Герценовском университете нашел свое истинное призвание: Сергей Пен работает в вузе уже 20 лет, передавая опыт молодому поколению.
Сам художник признался, что выбор морской темы стал определяющим для его творчества: «Судьба распорядилась так, что о море я никогда не мечтал, но именно оно стало главной темой моей жизни. Море затягивает, оно бесконечно и изменчиво. На этой выставке — большая часть моей души, накопленная за годы странствий. И я безмерно благодарен своим коллегам в Герценовском университете, которые помогли этим работам увидеть свет. Пусть каждый, кто зайдет сюда, почувствует силу и свободу, которые чувствую я, глядя на воду».
На открытии присутствовали представители ректората, руководители учебных подразделений, сотрудники и студенты вуза, преподаватели института художественного образования, в том числе заведующая кафедрой живописи Мария Кузьмичева, почетный профессор РГПУ им. А. И. Герцена Владимир Кузьмичев, профессор кафедры живописи Дмитрий Левитин. Выставка работает в Открытом кампусе до 31 июля, посещение доступно по предварительной записи по электронной почте: terraherz-spb@yandex.ru.
Сергей Варленович Пен — живописец, маринист, заслуженный художник РФ. В 1976 году окончил институт им. И. Е. Репина (мастерская В. М. Орешникова). С 1980 года — член Союза художников СССР. В 1978–2016 годах — художник-маринист и худрук студии Центрального военно-морского музея. Участник морских походов и кругосветного плавания на «Крузенштерне» (1995–1996). Награжден медалями, лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга (2018). С 2006 года — профессор РГПУ им. А. И. Герцена, подведомственного Минпросвещения России, преподает живопись и композицию, руководит дипломными проектами у бакалавров и магистров. Автор двух наглядных пособий: «Особенности работы над пейзажем с водой» и «Изображение воды в пейзаже». Участник отечественных и международных выставок, включая персональные в ЦВММ, Музее Мирового океана, Союзе художников Санкт-Петербурга, Вышнем Волочке и Выборге. С 2005 года работы живописца экспонируются в Китае.