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Питерец.ру » Культура » Музей дизайна «Основа» продлил до 30 сентября выставку работ Эрте в Санкт-Петербурге

Музей дизайна «Основа» продлил до 30 сентября выставку работ Эрте в Санкт-Петербурге

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Опубликовал: Вадик Котов
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ВКонтакте
Музей дизайна «Основа» приглашает жителей и гостей Санкт-Петербурга на грандиозную выставку «Эрте. Гений ар-деко»

Музей дизайна «Основа» приглашает жителей и гостей Санкт-Петербурга на грандиозную выставку «Эрте. Гений ар-деко». Это уникальная возможность приобщиться к наследию великого мастера, определившего эстетику целого поколения. После многочисленных обращений в дирекцию музея с просьбой продлить выставку, организаторы продлили выставочный проект до 30 сентября. У посетителей выставки: которые будут гостями площадки с 7 сентября по 13 сентября будет уникальная возможность увидеть ещё одну работу, предоставленную для экспонирования частным коллекционером. Площадка расположена по адресу: наб. Фонтанки, 183/Калинкин пер.1 (вход с Калинкина переулка), ежедневно с 10: 00 до 21:00.

Эрте — творческий псевдоним Романа Тыртова, русского аристократа, рождённого в столице Российской империи, покорившего Европу и Америку и ставшего легендой мира моды и графики. Его утончённые иллюстрации украшали обложки ведущих модных журналов, театральные костюмы поражали воображение зрителей, а шелкографии восхищали своей изысканностью и мастерством.

Выставка «Эрте. Гений ар-деко» рассказывает не только о моде, она погружает в мир печатных техник и раскрывает тайны мастерства Романа Тыртова как графика, иллюстратора и мастера сценического оформления. Особое внимание уделено работам на чёрной авторской бумаге. Её необычный состав формирует дополнительные требования к хранению и реставрации. Работы прошли долгий и сложный процесс восстановления. Благодаря кропотливой работе реставраторов удалось вернуть целостность бумаги, сохранить изображения и уникальную технологию печати. Теперь каждый посетитель выставки может в полной мере оценить гениальность Эрте.

Жители и гости Санкт-Петербурга смогут увидеть на выставке графические работы мастера, выполненные в технике шелкографии и термопечати с фольгированием золотом, медью и серебром, эскизы костюмов, а также оригинальные гуаши с авторской подписью!

Не упустите шанс стать частью этого культурного события! Выставка «Эрте. Гений ар-деко» – это праздник для глаз и души, возможность открыть для себя творчество великого мастера графики ХХ века и прикоснуться к великолепному наследию одного из гениев последнего большого стиля ар-деко.

Экспозиция расположилась в здании фабрики и доходного дома А.И. Ниссена на наб. Фонтанки, 183/Калинкин пер., 1. Подробную информацию можно найти в социальных сетях музея дизайна «Основа».

График работы музея:

Пн-Вс 10:00 – 21:00

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