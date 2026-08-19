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Открытие юбилейного 90-го сезона театра-фестиваля «Балтийский дом»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Балтийский дом
28 августа в Театре-фестивале «Балтийский дом» состоится открытие юбилейного 90-го сезона

28 августа в Театре-фестивале «Балтийский дом» состоится открытие юбилейного 90-го сезона. Новый сезон пройдет под девизом «Балтийский дом» — больше, чем театр!»

Откроется сезон премьерой спектакля «Гамлет» в постановке Анатолия Праудина. С момента написания Вильямом Шекспиром этой пьесы прошло более четырех веков. Но каждое новое поколение вновь и вновь размышляет над этой историей. Теперь на главные вопросы бытия предстоит ответить героям спектакля театра-фестиваля «Балтийский дом».

В сентябре зрители театра смогут увидеть премьеры прошлого сезона. Это комедия о страсти и любви по пьесе великого испанского драматурга Лопе де Вега «Собака на сене» в постановке Игоря Коняева, музыкальный спектакль «Ханума» режиссёра Льва Рахлина, волшебная сказка «Золушка» по пьесе Евгения Шварца для семейного просмотра и лирическая мелодрама «Про любовь» по пьесе Эдварда Радзинского «104 страницы про любовь» в постановке Александры Мамкаевой, история о мечтах и одиночестве по пьесе Аллы Соколовой «Фантазии Фарятьева» в постановке Вацлава Дембовского. Спектакль стал номинантом Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» в номинации «Лучший актерский ансамбль», а актрисе Юлии Кочневой — исполнительницы роли Александры — присужден специальный приз за актерский дебют.

ПРЕМЬЕРЫ

В юбилейном сезоне театр обратится к классике. Впервые на сцене «Балтийского дома» будет поставлен спектакль по роману Ф. М. Достоевского «Идиот». Режиссёр — Гульназ Балпеисова. На XXXV Международном театральном фестивале «Балтийский дом» её спектакль «Улпан» Казахского государственного академического театра для детей и юношества им. Г. Мусрепова получил Приз прессы имени Леонида Попова. «Идиот» станет первой постановкой режиссёра в Санкт-Петербурге.

Зрителей и профессионалов, несомненно, порадует появление в афише театра новой версии пьесы Эдмонда Ростана «Сирано де Бержерак». Многие помнят легендарные постановки прошлых лет, которые с большим успехом шли на сцене Ленкома/«Балтийского дома». В 2027 году история о поэте Сирано будет поставлена в пятый раз! Режиссером спектакля станет Александр Созонов.

Самую известную пьесу Александра Грибоедова «Горе от ума» на сцене театра представит режиссёр Егор Равинский.

Режиссером спектакля «Курьер» по знаменитому фильму и одноименной повести Карена Шахназарова станет Екатерина Шихова.

ФЕСТИВАЛИ

В октябре пройдет Тридцать шестой Международный театральный фестиваль «Балтийский дом». Театральный форум пройдет под девизом «Фестиваль фестивалей». В этом году в программу отобраны спектакли, ставшие событием на значимых театральных фестивалях России и мира. Принцип отбора неслучаен — именно в 2026 году по инициативе Театра-фестиваля «Балтийский дом» создана Ассоциация театральных фестивалей, призванная объединять и координировать фестивальное движение страны, год от года набирающее обороты. Идею поддержали Союз театральных деятелей Российской Федерации и Фестиваль «Золотая Маска».

В программу вошли спектакли ведущих театральных коллективов России, Индии и Китая. В офф-программе пройдут творческие встречи, мастер-классы, выставки, круглые столы и другие события.

В апреле театр проведет Двадцать девятый Фестиваль русских театров «Встречи в России», на который приедут наши соотечественники из русскоязычных театров, работающих за рубежом. Форум позволит коллективам представить свои лучшие театральные постановки широкому кругу зрителей, а профессионалам обменяться опытом и обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества.

В новом сезоне «Балтийский дом» будет активно гастролировать, примет участие в проекте «Большие гастроли», пройдет ряд мероприятий, посвященных 90-летию театра — творческие встречи с артистами, декада лучших спектаклей, выставки, и, конечно, юбилейный вечер в день рождения театра — 26 октября.

Театр-фестиваль «Балтийский дом» всегда остается местом притяжения для зрителей и профессионалов. И каждый новый сезон театр стремится быть новым и неожиданным — быть больше, чем театр!

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