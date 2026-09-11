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Питерец.ру » Общество » В парке 300‑летия Санкт‑Петербурга пройдет большой семейный фестиваль

В парке 300‑летия Санкт‑Петербурга пройдет большой семейный фестиваль

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ВКонтакте
Большой семейный фестиваль состоится в эти выходные в парке 300‑летия Санкт‑Петербурга

В эти выходные, 12 и 13 сентября с 12:00 до 18:00 на побережье Финского залива пройдёт большой семейный фестиваль, где каждый сможет найти занятие по интересам. Для детей будут организованы творческие мастер-классы, позволяющие попробовать себя в различных профессиях. Тем, кто увлекается путешествиями и экскурсиями, расскажут о новых туристических маршрутах Петербурга — обустроенных общественных зонах, восстановленных исторических объектах и экологических тропах.

В специальной зоне «Серебряный возраст» посетители смогут освоить создание полезных аксессуаров для гаджетов и домашней косметики своими руками, а также потанцевать под ретро-хиты.

Программа фестиваля охватывает разные виды семейного досуга: от спортивных соревнований и квестов до концертов артистов и театрализованных шоу.

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