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Питерец.ру » Культура » Фестиваль «Мы выбираем жизнь! Мир без наркотиков»

Фестиваль «Мы выбираем жизнь! Мир без наркотиков»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ВКонтакте
6 ноября 19‑й ежегодный фестиваль «Мы выбираем жизнь! Мир без наркотиков» в клубе А2 на главной сцене выступит легендарная группа «Алиса»

6 ноября в Санкт‑Петербурге пройдёт 19‑й ежегодный фестиваль «Мы выбираем жизнь! Мир без наркотиков». На главной сцене выступит легендарная группа «Алиса», известные и молодые рок-группы, актеры петербургских театров, лидеры креативных движений, поддерживающие социальную позицию фестиваля. Масштабный музыкально‑информационный марафон станет площадкой открытого диалога о важности осознанного выбора и силе творческой самореализации как альтернативы разрушительным привычкам.

Фестиваль состоится в клубе А2 и продлится 6 часов — с 16:00 до 22:00. На двух сценах выступят более 20 коллективов, в том числе легендарная группа «Алиса», «Ангел НеБес», «Разные люди» и другие заслуженные представители рок‑сцены. Также можно будет увидеть выступления молодых команд — победителей отборочных туров.

Проект, зародившийся в 2007 году как инициатива творческих людей (рок‑музыкантов, актёров, поэтов, художников), за почти два десятилетия превратился в значимое культурное движение. Его главная миссия — не запугивать, а просвещать молодёжь, формировать критичное отношение к распространённым мифам о психоактивных веществах и показывать, что настоящая свобода — это свобода творить, любить и жить без иллюзий саморазрушения.

В этом году фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив фондкультурныхинициатив.рф, https://vk.com/pfci.grants.

Особое внимание в программе уделено разрушению стереотипов, прочно укоренившихся в массовом сознании: например, мифа о том, что бунтарский дух рока неразрывно связан с саморазрушением. Рок‑исполнители, многие из которых на собственном опыте столкнулись с зависимостью и сумели её преодолеть, расскажут о цене, которую приходится платить за иллюзию бунта, и о том, как творчество и полноценная жизнь возможны без разрушительных привычек.

Программа фестиваля включает не только концерты, но и насыщенную просветительскую часть:

  • обсуждения в студии фестиваля с участием музыкантов, представителей духовенства и лидеров общественных движений;
  • выставки и перформансы в холлах клуба;
  • обмен опытом с представителями реабилитационных центров;

Кроме того, в рамках фестиваля в сентябре и октябре пройдут молодёжные встречи‑квартирники в клубе «Гаркундель» с известными рокерами и молодыми музыкантами, преодолевшими зависимости, — это возможность для неформального общения и обмена идеями.

Название проекта — «Мы выбираем жизнь. Мир без наркотиков» — отражает его ключевую идею: это призыв осознанно выбрать возможность полноценно жить и отказаться от разрушительных привычек. Рок‑музыканты, художники, актёры и поэты на фестивале выступают не только как артисты, но и как примеры такого выбора.

Атмосфера фестиваля всегда уникальна: она наполнена духом единения, поддержки, взаимопомощи и позитивной силы. Истории людей, сумевших преодолеть зависимость, вдохновляют молодёжь на позитивные перемены и помогают увидеть реальные последствия употребления психоактивных веществ.

Организаторы фестиваля оставляют за собой право вносить изменения в программу, расписание и состав участников.

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