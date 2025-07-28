Выставка «Времена года»

В музее современного искусства Эрарта открывается экспозиция работ Юрия Овчинникова, фотографа, активно занимающегося спортом и организующего экспедиции. На выставке представлены впечатляющие пейзажные фотографии, сделанные во время его многочисленных путешествий.

Снимки запечатлели заснеженные вершины и залитые солнцем равнины России, бескрайние просторы Монголии, живописные уголки Швеции и другие уникальные места нашей планеты. Посетители смогут погрузиться в атмосферу природной красоты и ощутить гармонию с окружающим миром.

Пейзажная фотография, представленная даже в контексте современного искусства, говорит сама за себя: величие природы не нуждается в дополнительных объяснениях. В отличие от пейзажной живописи, которая может нести концептуальную или даже религиозную нагрузку, пейзажная фотография больше располагает к созерцанию. Она позволяет насладиться моментом, растворившись в великолепии заснеженных или освещенных солнцем ландшафтов.

Считается, что единение с природой приносит человеку умиротворение и счастье. Однако для достижения этого состояния необходимо развить в себе способность чувствовать пространство, сливаться с ним. Ощутить себя неотъемлемой частью окружающего мира зачастую проще, чем интегрироваться в человеческое общество. Природа позволяет человеку существовать без требований и ограничений, в то время как социум предполагает определенные жертвы и компромиссы.

Примечательно, что за кадром, на фоне спокойных и величественных северных пейзажей, Юрий Овчинников ведет насыщенную жизнь спортсмена и организатора экстремальных автомобильных соревнований. Этот опыт нашел отражение в обширной географии его фотографических путешествий. Многолетний опыт съемок подсказал Юрию, что самые захватывающие моменты часто происходят в небе, поэтому в своих работах он стремится передать зрителям такие неуловимые явления, как сияние северного света или завораживающее мерцание полной луны.

Даты проведения выставки: 1 августа 2025 — 19 октября 2025

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург