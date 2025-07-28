ента новостей

18:08
«Зенит-2» одержал минимальную победу над «Тверью»: автором единственного гола стал Кирилл Столбов
16:43
Выставка «Времена года»
16:39
Выставка «Увидеть невозможное»
16:34
В районе посёлка Войсковицы полностью перекроют движение на железнодорожном переезде
13:04
Губернатор поздравил жителей Петербурга с Днем Крещения Руси
12:34
Линейный корабль «Полтава» станет частью музейного комплекса в Лахте
12:12
В Невском районе мужчина напал на детской площадке на 10-летнего мальчика
12:09
В Кронштадте построят новый фонтан
11:56
В Петербурге мужчина подозревается в даче взятки полицейскому
11:51
В Ленобласти задержали пятерых человек после убийства теленка на ферме в деревне Бугры
11:39
В Петербурге двое злоумышленников украли сейф с миллионом рублей из квартиры на Кондратьевском
11:35
В Петербурге пироман пытался поджечь автосервис на проспекте Динамо
11:31
В Ленобласти ликвидировали цех по производству фальсифицированной водки
09:44
Петербург готовится к аномальной жаре на новой неделе
09:39
Российский шахматист Алексей Гребнев после победы в 7-м туре «Oskemen Open» в Казахстане догнал лидирующего Рихарда Раппорта, а петербуржец Алексей Гоганов занимает 15-е место
09:37
В Петербурге аренда жилья резко подорожала
09:25
Ленобласть подсчитала затраты на депортацию мигрантов
09:16
Путин в Кронштадте: визит на фрегат, поклонение иконе и поминовение усопших
00:13
«Зенит» вёл 2:0 в Казани, но гол Мирлинда Даку в концовке позволил «Рубину» добиться ничьей
23:27
В Лужском районе иномарка насмерть сбила 12-летнего подростка
21:09
Снова представляющий Москву 16-летний гроссмейстер Савва Ветохин на турнире во французском Экс-ан-Провансе занял 20-е место, а Лея Гарифуллина стала пятой
20:00
В негостеприимной Тюмени «Ленинградец» потерпел минимальное поражение, пропустив на 91-й минуте
15:41
В Петербурге на развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд
15:38
Президент Владимир Путин в Главном Адмиралтействе поздравил личный состав Военно-морского флота
15:07
В Петербурге в День ВМФ к монументу Медный всадник и к памятнику адмиралу Ушакову возложили живые цветы
15:01
В Петербурге задержан мужчина избивший фельдшера скорой помощи по пути в больницу
14:58
В Ленобласти конфликт соседей в садоводстве закончился стрельбой
14:55
В Невском районе подросток выстрелил из аэрозольного пистолета в спину бывшей подруге
14:51
На Загребском бульваре пьяный мужчина выстрелил из сигнального пистолета
14:47
В Приморском районе конфликт молодого парня с охранником жилого комплекса закончился стрельбой
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка «Времена года»

Выставка «Времена года»

+1
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку фотографа Юрия Овчинникова

В музее современного искусства Эрарта открывается экспозиция работ Юрия Овчинникова, фотографа, активно занимающегося спортом и организующего экспедиции. На выставке представлены впечатляющие пейзажные фотографии, сделанные во время его многочисленных путешествий.

Снимки запечатлели заснеженные вершины и залитые солнцем равнины России, бескрайние просторы Монголии, живописные уголки Швеции и другие уникальные места нашей планеты. Посетители смогут погрузиться в атмосферу природной красоты и ощутить гармонию с окружающим миром.

Пейзажная фотография, представленная даже в контексте современного искусства, говорит сама за себя: величие природы не нуждается в дополнительных объяснениях. В отличие от пейзажной живописи, которая может нести концептуальную или даже религиозную нагрузку, пейзажная фотография больше располагает к созерцанию. Она позволяет насладиться моментом, растворившись в великолепии заснеженных или освещенных солнцем ландшафтов.

Считается, что единение с природой приносит человеку умиротворение и счастье. Однако для достижения этого состояния необходимо развить в себе способность чувствовать пространство, сливаться с ним. Ощутить себя неотъемлемой частью окружающего мира зачастую проще, чем интегрироваться в человеческое общество. Природа позволяет человеку существовать без требований и ограничений, в то время как социум предполагает определенные жертвы и компромиссы.

Примечательно, что за кадром, на фоне спокойных и величественных северных пейзажей, Юрий Овчинников ведет насыщенную жизнь спортсмена и организатора экстремальных автомобильных соревнований. Этот опыт нашел отражение в обширной географии его фотографических путешествий. Многолетний опыт съемок подсказал Юрию, что самые захватывающие моменты часто происходят в небе, поэтому в своих работах он стремится передать зрителям такие неуловимые явления, как сияние северного света или завораживающее мерцание полной луны.

Даты проведения выставки: 1 августа 2025 — 19 октября 2025

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

4-06-2024, 13:28
Выставка «Жить под солнцем»
30-06-2025, 13:57
Фотовыставка Ромы Зверя
8-10-2015, 08:20
Выставка Марины Фёдоровой «Продлевая лето»
26-04-2024, 18:46
Выставка "Звукам души повинуясь" Юрия Ужегова
30-06-2025, 14:35
Выставка "Холодно"
16-01-2024, 12:48
Выставка Ильи Козлова «Там Ладога, Вуокса, скалы…»

Происшествия на дорогах

Вчера, 23:27
В Лужском районе иномарка насмерть сбила 12-летнего подростка
25-07-2025, 21:17
На трассе "Кола" в Тихвинском районе произошло смертельное ДТП
24-07-2025, 20:03
На трассе «Нарва» произошло смертельное ДТП
23-07-2025, 19:04
На улице Бабушкина иномарка сбила 16-летнюю самокатчицу
Наверх