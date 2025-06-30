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Питерец.ру » Культура » Выставка "Холодно"

Выставка "Холодно"

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Алексея Харитонова

В музее современного искусства Эрарта откроется экспозиция Алексея Харитонова, где будут представлены полотна, выполненные в сдержанной цветовой гамме, но пронизанные искренней любовью к родному краю.

Посетители выставки получат уникальную возможность увидеть бескрайние пейзажи Архангельской области глазами художника, запечатлевшего их самобытную красоту. Одними из ключевых образов в произведениях Харитонова становятся поезда, предстающие в виде одушевленных и даже гротескных существ.

Художник противопоставляет суровую и хрупкую северную природу мощи стальных локомотивов, подчеркивая ее уязвимость на фоне индустриального прогресса. Воспоминания о поездках по железной дороге в зимнее время находят отражение в его работах. За окном поезда мелькают заснеженные леса, болота и полузаброшенные поселки, создавая ощущение оторванности от цивилизации. На станциях бездомные животные ищут тепла и внимания, в то время как мимо проносятся составы с нефтью и газом, символизирующие отток ресурсов из региона.

Алексей Харитонов, родившийся и выросший в Архангельской области, глубоко чувствует дух этих мест. Его картины — это не просто фиксация инфраструктуры и бытовых проблем, но и проникновенное признание в любви к родине. Автор создает художественные образы, наделенные глубоким смыслом.

На выставке особое внимание уделяется контрасту между уязвимой природой Севера и мощью железнодорожного транспорта. Локомотивы предстают перед зрителем как одушевленные монстры, вызывающие одновременно восхищение и трепет. Художник подчеркивает опасность, которой подвергаются животные, пересекающие железнодорожные пути.

Харитонов рассматривает живопись как способ установления связи с реальностью, позволяющий зрителю выйти за рамки повседневности. Его работы, будь то портреты уходящих из деревни стариков или изображения бездомных животных, призывают к сочувствию и сопереживанию.

Выставка "Холодно" является первой персональной экспозицией Алексея Харитонова за пределами Архангельской области. Она организована благодаря инициативе зрителей, оставивших заявку на сайте музея Эрарта. Музей предоставляет платформу для художников разных жанров, помогая им найти своего зрителя и расширяя культурный опыт посетителей.

Даты проведения выставки: 4 июля 2025 — 7 сентября 2025

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

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