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Питерец.ру » Культура » Фотовыставка Ромы Зверя

Фотовыставка Ромы Зверя

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Эрарта
В петербургском музее современного искусства Эрарта открылась выставка фотографий лидера группы «Звери».

27 июня в петербургском музее современного искусства Эрарта состоялось открытие фотовыставки лидера музыкальной группы «Звери». Экспозиция под названием «Привиделось» включает около семидесяти работ Романа Билыка, известного как Рома Зверь, и предлагает зрителям своеобразную игру в прятки.

«Привиделось» является второй персональной выставкой Романа Билыка в музее Эрарта. В 2017 году публика уже знакомилась с его фотографическим творчеством на выставке «Моменты», где были представлены снимки, сделанные в течение семи лет путешествий по более чем ста пятидесяти городам мира. Та выставка была разделена на три тематических блока, включавших аналоговые, цифровые фотографии и снимки, сделанные на мобильный телефон.

Выставка 2025 года продолжает тему путешествий, близкую Роману Билыку. По его мнению, путешествие – это возможность наблюдать за миром и запечатлевать моменты. В этот раз автор дополнил свои работы, придав им ироничный смысл с помощью некоего персонажа.

Роман Билык поясняет, что привидение – это персонаж, который одновременно существует и не существует, возможно, его автопортрет. Он также подчеркивает, что не стоит искать глубокий смысл в этих работах, а лучше поиграть с ним в прятки.

Для новой выставки автор отобрал около семидесяти работ из двухсот, в сюжеты которых был добавлен персонаж, взаимодействующий с людьми и архитектурой. Ранее эти фотографии не были представлены публике. Даже дочери Романа Билыка не видели итоговый результат.

Персонаж добавлен на снимки с использованием искусственного интеллекта. Несмотря на это, процесс остался трудоемким, требуя от автора множества попыток, чтобы добиться желаемого результата.

Помимо музыки и путешествий, Роман Билык увлекается искусством, литературой, серфингом и фотографией. Он является единственным российским музыкантом, получившим приз Каннского кинофестиваля за лучший саундтрек. Выставка «Привиделось» открывает новые грани таланта лидера группы «Звери».

Выставка продлится до 21 сентября 2025 года.

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