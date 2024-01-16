25 января, в 19.00 в музее современного искусства АРТМУЗА /13 линия В.О., 70/ открывается выставка Ильи Козлова «Там Ладога, Вуокса, скалы…».

Любимая тема художника – «портреты» русской природы, в которых он стремится к глубине и повествовательной образности, придавая большое значение живописному языку своих произведений

Уголки знакомых ландшафтов предстают на картинах автора в характерные моменты их бытия, раскрываются через эмоциональное постижение света и цвета. Илья Козлов ищет в знакомом знаковое, при этом сознательно избегает всякой эпатажной оригинальности, считая, что природная правда всегда сама по себе уже свежа и оригинальна, нужно лишь вглядеться в неё.

Его пейзаж лаконичен и проникновенен. Содержание, передача дыхания жизни, — вот что для него дорого и к чему он стремится. Свет, воздух, пространство — компоненты формирования образа, по которым безошибочно узнаются картины автора.

В произведениях такого рода всегда ощущается как бы присутствие личности их создателя. Илья Козлов видится в своих работах художником глубокой души, способным в столь сложном жанре передать ощущение человека, оторванного от природы, или, наоборот, вернувшегося на родную землю.

По мнению Ильи Козлова, задача автора — преодолеть собственную ограниченность, индивидуализм через постижение всей палитры творческих идей современности и нахождение своего места в этой палитре. Только тогда может родиться исторически и художественно целесообразное произведение, которое будет отвечать на актуальные запросы общества и останется в истории искусств.

Выставка «Там Ладога, Вуокса, скалы…» продлится до 24 марта.

Вернисаж состоится 25 января, в 19.00.

Вход, как и всегда в АРТМУЗЕ, свободный.