ента новостей

12:48
Выставка Ильи Козлова «Там Ладога, Вуокса, скалы…»
12:16
На Политехнической улице иномарка сбила двух пешеходов
11:18
В Красносельском районе задержали рецидивиста, обманувшего пенсионерку
11:08
В Петербурге задержали угонщиков автомобиля «Фольксваген Туарег» с проспекта Стачек
10:55
В Выборгском районе рецидивист напал на женщину в коммуналке и попытался забрать ноутбук
10:32
Выставка «Рисуют дети блокады»
10:13
Законопроекты о запрете треш-стримов рекомендовали к принятию в первом чтении
09:29
В Мурино задержан дебошир, жестоко избивший мужчину в лифте
22:57
В Ленобласти в ДТП с автобусом погибла женщина-водитель «Рено»
19:04
В Петербурге иномарка сбила курьера на электровелосипеде
18:20
Победив «Заречье-Одинцово» со счётом 3–1, «Ленинградка» одержала уже седьмую победу подряд в матчах женской волейбольной Суперлиги – 2023/2024
18:05
Баскетбольный «Зенит» с невероятным трудом победил «Автодор», Хантер набрал 25 очков, Фрейзер – 24
17:34
В Ленобласти столкнулись два большегруза и две легковушки
13:17
Спектакль «Парень из прошлого»
12:35
Выставка «Future. Сейчас»
10:12
В Петербурге задержанного мошенника изобличили еще в одном преступлении
09:48
Лава от извержения вулкана стекает в эвакуированный рыбацкий городок на юго-западе Исландии
09:37
В Петербурге задержали жителя Дагестана по подозрению в запретном влечении к детям
09:22
В Приморской районе избили и ограбили подростка
20:52
«Динамо-ЛО» после седьмой подряд победы закрепилось на 4-м месте мужской волейбольной Суперлиги
20:33
«Северсталь» сумела победить СКА в Череповце – 3:2, автором победной шайбы стал Давид Думбадзе
12:03
В Ленобласти освятили храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник»
11:54
В Сланцах задержали разбойника-рецидивиста, напавшего на местного жителя
11:49
В Красносельском районе задержали курьера мошенников
22:40
Хоккейный клуб «Динамо» из Санкт-Петербурга после трёх крупных побед подряд уступил «Зауралью» в гостях со счётом 1:3
12:33
В Колпино мужчина выстрелил вверх, когда женщина кормила бездомную собаку
12:25
Пожар на складе Wildberries в Шушарах локализовали
21:52
СКА победил «Спартак» со счётом 5:2, но это не помешало Илье Ковальчуку набрать юбилейное очко в КХЛ
13:35
В Ротонде Мариинского дворца состоялся вечер памяти Елены Образцовой
12:01
В Ленобласти раскрыли кражу самосвала
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка Ильи Козлова «Там Ладога, Вуокса, скалы…»

Выставка Ильи Козлова «Там Ладога, Вуокса, скалы…»

0
96
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
АРТМУЗА
В музее современного искусства АРТМУЗА открывается выставка Ильи Козлова «Там Ладога, Вуокса, скалы…».

25 января, в 19.00 в музее современного искусства АРТМУЗА /13 линия В.О., 70/ открывается выставка Ильи Козлова «Там Ладога, Вуокса, скалы…».

Любимая тема художника – «портреты» русской природы, в которых он стремится к глубине и повествовательной образности, придавая большое значение живописному языку своих произведений

Уголки знакомых ландшафтов предстают на картинах автора в характерные моменты их бытия, раскрываются через эмоциональное постижение света и цвета. Илья Козлов ищет в знакомом знаковое, при этом сознательно избегает всякой эпатажной оригинальности, считая, что природная правда всегда сама по себе уже свежа и оригинальна, нужно лишь вглядеться в неё.

Его пейзаж лаконичен и проникновенен. Содержание, передача дыхания жизни, — вот что для него дорого и к чему он стремится. Свет, воздух, пространство — компоненты формирования образа, по которым безошибочно узнаются картины автора.

В произведениях такого рода всегда ощущается как бы присутствие личности их создателя. Илья Козлов видится в своих работах художником глубокой души, способным в столь сложном жанре передать ощущение человека, оторванного от природы, или, наоборот, вернувшегося на родную землю.

По мнению Ильи Козлова, задача автора — преодолеть собственную ограниченность, индивидуализм через постижение всей палитры творческих идей современности и нахождение своего места в этой палитре. Только тогда может родиться исторически и художественно целесообразное произведение, которое будет отвечать на актуальные запросы общества и останется в истории искусств.

Выставка «Там Ладога, Вуокса, скалы…» продлится до 24 марта.

Вернисаж состоится 25 января, в 19.00.

Вход, как и всегда в АРТМУЗЕ, свободный.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: АРТМУЗА
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

12-08-2022, 20:56
Выставка Александра Боркова «Я всегда рисовал, что хотел»
9-08-2023, 12:12
Выставка «Технологический миф»
1-11-2023, 12:44
Выставка Вячеслава Глинского «Карта памяти»
10-01-2024, 13:00
Выставка Эдуарда Мойсейкова «Русь многоликая»
23-10-2023, 16:36
Выставка картин Любови Столяровой «Любовь…»
5-06-2023, 15:15
Выставка «Алтай – души моей исток»

Происшествия на дорогах

0
118
Сегодня, 12:16
На Политехнической улице иномарка сбила двух пешеходов
0
197
Вчера, 22:57
В Ленобласти в ДТП с автобусом погибла женщина-водитель «Рено»
0
198
Вчера, 19:04
В Петербурге иномарка сбила курьера на электровелосипеде
0
143
Вчера, 17:34
В Ленобласти столкнулись два большегруза и две легковушки
Наверх