8 июня в Музее современного искусства АРТМУЗА откроется выставка «Жить под солнцем» Александра Замятина!

Название персональной выставки Александра Замятина — «Жизнь под солнцем», ведь «Солнце» присутствует почти во всех его работах. Оно, то нежное, то ласковое, то пронзительно яркое, тревожное, но всегда доброе, согревающее душу зрителя какими-то целительными лучами.

Вниманию посетителей будут представлены живописные работы, главной темой которых является пейзаж, где цвет и свет главенствуют, а сюжет — влюбленность в красоту природы.

В экспозицию вошли пейзажи разных лет — речные просторы с их «коренными» обитателями — катерами и лодками, деревенские мотивы, леса и поля. Каждый присутствующий сможет прочувствовать безграничную любовь художника к Родине, природе, где легко живётся и дышится, и случаются чудеса, где жизнь проходит в неспешном течении «под солнцем».

8 июня — 8 августа 2024

Вернисаж: 14 июня в 19:00

Галерея «Лекционный угол», 2 этаж

Вход свободный