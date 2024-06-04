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Питерец.ру » Культура » Выставка «Жить под солнцем»

Выставка «Жить под солнцем»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
АРТМУЗА
В Музее современного искусства АРТМУЗА откроется выставка «Жить под солнцем» Александра Замятина!

8 июня в Музее современного искусства АРТМУЗА откроется выставка «Жить под солнцем» Александра Замятина!

Название персональной выставки Александра Замятина — «Жизнь под солнцем», ведь «Солнце» присутствует почти во всех его работах. Оно, то нежное, то ласковое, то пронзительно яркое, тревожное, но всегда доброе, согревающее душу зрителя какими-то целительными лучами.

Вниманию посетителей будут представлены живописные работы, главной темой которых является пейзаж, где цвет и свет главенствуют, а сюжет — влюбленность в красоту природы.
В экспозицию вошли пейзажи разных лет — речные просторы с их «коренными» обитателями — катерами и лодками, деревенские мотивы, леса и поля. Каждый присутствующий сможет прочувствовать безграничную любовь художника к Родине, природе, где легко живётся и дышится, и случаются чудеса, где жизнь проходит в неспешном течении «под солнцем».

8 июня — 8 августа 2024
Вернисаж: 14 июня в 19:00
Галерея «Лекционный угол», 2 этаж
Вход свободный

Источник: АРТМУЗА
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