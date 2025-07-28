ента новостей

18:08
«Зенит-2» одержал минимальную победу над «Тверью»: автором единственного гола стал Кирилл Столбов
16:43
Выставка «Времена года»
16:39
Выставка «Увидеть невозможное»
16:34
В районе посёлка Войсковицы полностью перекроют движение на железнодорожном переезде
13:04
Губернатор поздравил жителей Петербурга с Днем Крещения Руси
12:34
Линейный корабль «Полтава» станет частью музейного комплекса в Лахте
12:12
В Невском районе мужчина напал на детской площадке на 10-летнего мальчика
12:09
В Кронштадте построят новый фонтан
11:56
В Петербурге мужчина подозревается в даче взятки полицейскому
11:51
В Ленобласти задержали пятерых человек после убийства теленка на ферме в деревне Бугры
11:39
В Петербурге двое злоумышленников украли сейф с миллионом рублей из квартиры на Кондратьевском
11:35
В Петербурге пироман пытался поджечь автосервис на проспекте Динамо
11:31
В Ленобласти ликвидировали цех по производству фальсифицированной водки
09:44
Петербург готовится к аномальной жаре на новой неделе
09:39
Российский шахматист Алексей Гребнев после победы в 7-м туре «Oskemen Open» в Казахстане догнал лидирующего Рихарда Раппорта, а петербуржец Алексей Гоганов занимает 15-е место
09:37
В Петербурге аренда жилья резко подорожала
09:25
Ленобласть подсчитала затраты на депортацию мигрантов
09:16
Путин в Кронштадте: визит на фрегат, поклонение иконе и поминовение усопших
00:13
«Зенит» вёл 2:0 в Казани, но гол Мирлинда Даку в концовке позволил «Рубину» добиться ничьей
23:27
В Лужском районе иномарка насмерть сбила 12-летнего подростка
21:09
Снова представляющий Москву 16-летний гроссмейстер Савва Ветохин на турнире во французском Экс-ан-Провансе занял 20-е место, а Лея Гарифуллина стала пятой
20:00
В негостеприимной Тюмени «Ленинградец» потерпел минимальное поражение, пропустив на 91-й минуте
15:41
В Петербурге на развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд
15:38
Президент Владимир Путин в Главном Адмиралтействе поздравил личный состав Военно-морского флота
15:07
В Петербурге в День ВМФ к монументу Медный всадник и к памятнику адмиралу Ушакову возложили живые цветы
15:01
В Петербурге задержан мужчина избивший фельдшера скорой помощи по пути в больницу
14:58
В Ленобласти конфликт соседей в садоводстве закончился стрельбой
14:55
В Невском районе подросток выстрелил из аэрозольного пистолета в спину бывшей подруге
14:51
На Загребском бульваре пьяный мужчина выстрелил из сигнального пистолета
14:47
В Приморском районе конфликт молодого парня с охранником жилого комплекса закончился стрельбой
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка «Увидеть невозможное»

Выставка «Увидеть невозможное»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Эрарта
Музей Эрарта представляет выставку фотографа и дизайнера Клаудио Мехмети 

Музей Эрарта открывает двери для экспозиции, созданной фотографом и дизайнером Клаудио Мехмети, предлагая посетителям уникальное путешествие по миру, где природные стихии подчинены возможностям искусственного интеллекта.

На выставке представлены:

  • Сюрреалистические ландшафты, рожденные в результате сотрудничества человека и ИИ.
  • Акцент на культурном наследии, требующем не только сохранения, но и инновационного переосмысления.
  • Фотографии выдающихся памятников архитектуры, перенесенных из привычного городского контекста в естественную среду.

В эпоху стремительного технологического прогресса, когда границы воображения размываются, особенно ценным становится искусство, способное переосмыслить реальность. Клаудио Мехмети, подобно мифическому всаднику на Пегасе, переносит знаковые памятники прошлого в новые, неожиданные места. В отличие от Христо Явашева, затратившего годы на драпировку Рейхстага, Мехмети мгновенно трансформирует архитектурные шедевры, используя возможности цифровых технологий.

Выставка "Увидеть невозможное", организованная совместно с галереей 365 ART, представляет собой путешествие по стихиям - воде, земле, воздуху и огню - под контролем искусственного интеллекта. В работах Мехмети культурные объекты гармонично вписываются в природные пейзажи. Античный храм грациозно парит в облаках, а готические соборы, объятые пламенем, демонстрируют свою изысканную архитектуру в новом свете. Эти работы перекликаются с традицией "бумажной архитектуры", но, в отличие от утопических проектов прошлого, Мехмети обращается к существующим объектам, акцентируя внимание на их сохранении и адаптации к условиям меняющегося мира. Это - проектирование будущего, в котором культурное наследие противостоит глобальным вызовам.

Даты проведения выставки: 1 августа 2025 — 19 октября 2025

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

30-05-2025, 15:54
Выставка «Парящие»
16-06-2025, 13:58
Музей Эрарта представляет «скульптурный театр» Леонида Баранова
29-07-2022, 11:15
Выставка «Сны лампового телевизора»
12-10-2023, 14:53
Выставка «Генерируя искусство будущего»
5-08-2021, 19:29
Выставка «Теплый ветер»
6-07-2023, 17:46
Выставка «Генерируя искусство будущего»

Происшествия на дорогах

Вчера, 23:27
В Лужском районе иномарка насмерть сбила 12-летнего подростка
25-07-2025, 21:17
На трассе "Кола" в Тихвинском районе произошло смертельное ДТП
24-07-2025, 20:03
На трассе «Нарва» произошло смертельное ДТП
23-07-2025, 19:04
На улице Бабушкина иномарка сбила 16-летнюю самокатчицу
Наверх