Музей Эрарта открывает двери для экспозиции, созданной фотографом и дизайнером Клаудио Мехмети, предлагая посетителям уникальное путешествие по миру, где природные стихии подчинены возможностям искусственного интеллекта.

На выставке представлены:

Сюрреалистические ландшафты, рожденные в результате сотрудничества человека и ИИ.

Акцент на культурном наследии, требующем не только сохранения, но и инновационного переосмысления.

Фотографии выдающихся памятников архитектуры, перенесенных из привычного городского контекста в естественную среду.

В эпоху стремительного технологического прогресса, когда границы воображения размываются, особенно ценным становится искусство, способное переосмыслить реальность. Клаудио Мехмети, подобно мифическому всаднику на Пегасе, переносит знаковые памятники прошлого в новые, неожиданные места. В отличие от Христо Явашева, затратившего годы на драпировку Рейхстага, Мехмети мгновенно трансформирует архитектурные шедевры, используя возможности цифровых технологий.

Выставка "Увидеть невозможное", организованная совместно с галереей 365 ART, представляет собой путешествие по стихиям - воде, земле, воздуху и огню - под контролем искусственного интеллекта. В работах Мехмети культурные объекты гармонично вписываются в природные пейзажи. Античный храм грациозно парит в облаках, а готические соборы, объятые пламенем, демонстрируют свою изысканную архитектуру в новом свете. Эти работы перекликаются с традицией "бумажной архитектуры", но, в отличие от утопических проектов прошлого, Мехмети обращается к существующим объектам, акцентируя внимание на их сохранении и адаптации к условиям меняющегося мира. Это - проектирование будущего, в котором культурное наследие противостоит глобальным вызовам.

Даты проведения выставки: 1 августа 2025 — 19 октября 2025

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург