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Питерец.ру » Культура » Выставка «Генерируя искусство будущего»

Выставка «Генерируя искусство будущего»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Эрарта
Авторы ВКонтакте смогут представить свои работы на выставке «Генерируя искусство будущего» в музее Эрарта

ВКонтакте и крупнейший в России частный музей современного искусства Эрарта проведут четвертую ежегодную выставку работ талантливых авторов соцсети. Она будет посвящена развитию нейросетей и их влиянию на искусство. Произведения для экспозиции будут выбраны по итогам конкурса, который пройдёт в социальной сети.
Тема этого года — «Генерируя искусство будущего» — сформировалась благодаря развитию искусственного интеллекта и его влиянию на эстетическое восприятие человека. Кураторы музея и ВКонтакте предлагают авторам экспериментировать со своими подходами и выйти за привычные рамки. Подобно нейросети, которая смешивает разные произведения, художники могут добавлять в свои работы непривычные элементы. Это может быть сочетание разных техник, например, пейзажа и натюрморта или digital-арта и скульптуры. Приветствуется любой междисциплинарный подход к созданию произведений.
Участвовать в конкурсе могут непрофессиональные или начинающие художники. Для этого нужно опубликовать работу от лица своего сообщества с хештегом #authors_erarta. Авторы могут предложить несколько вариантов, но жюри выберет только по одному от каждого победителя. Конкурс продлится с 5 июля по 6 августа, а его результаты будут озвучены в сообществе «ВКонтакте с авторами». Вернисаж выставки пройдет 5 октября.
Екатерина Атоян-Милюкова, директор по внешним связям музея Эрарта:
Нам очень приятно, что конкурс снова и снова вызывает интерес у непрофессиональных авторов — мы видим живой отклик, получаем вопросы о том, когда же состоится следующая выставка, и каждый раз сами с нетерпением ждем, когда же наступит пора анонса темы текущего года. Музей Эрарта счастлив предоставить талантливым художникам возможность «выйти» к зрителю в офлайн — мы получаем от этого огромное удовольствие! В этом году нам с командой ВКонтакте стало очень интересно увидеть размышления авторов об искусственном интеллекте — и, конечно, будущем искусства. Можно сказать, что в каком-то смысле мы предлагаем художникам самим стать нейросетью, чтобы сгенерировать такое произведение, с которыми они не сталкивались. Уверены — нейросеть пока такое точно не умеет!
Зера Черешнева, директор по стратегическим проектам ВКонтакте:

«Эрарта для нас — особенный партнёр. Именно этот музей вдохновился нашей идеей и четыре года назад открыл свои двери авторам ВКонтакте. Для начинающих художников выставочный опыт — уникальный шанс заявить о себе на рынке искусства. Вместе с Эрартой мы даём возможность представить свои произведения в крупнейшем частном музее современного искусства России. Для авторов это шаг в сторону профессионального роста и новые возможности. Участники прошлых годов получили старт творческой карьеры, теперь они уже выставляются персонально».
В рамках совместного проекта ВКонтакте и Эрарта с 2020 года помогают талантливым авторам заявить о себе. В прошлом году выставка «Голос городов» была посвящена эстетике спальных районов. Экспозиция собрала работы 130 начинающих и непрофессиональных художников из разных городов страны. В 2020 году выставка на тему «Я, обо мне, про меня» собрала работы 97 художников из разных городов страны, а  годом позже авторам предложили поразмышлять на тему «Моя страница».

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Эрарта
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