Музей Эрарта представляет поэтическую живопись известного уфимского художника Расиха Ахметвалиева

— Путешествия во времени и пространстве

— Французская живописность, привнесенная в башкирские пейзажи

— Автор, чьи работы представлены в собрании Третьяковской галереи

Уфа — необычайно выразительное место, от скифо-сарматской эпохи до наших дней постоянно генерирующее яркие культурные феномены. В XIX веке отсюда вышли Сергей Аксаков и Михаил Нестеров, а в XX и XXI — Юрий Шевчук, Земфира, Моргенштерн, Ринат Волигамси. Эрарта обращается к уфимскому современному искусству не впервые: несколько лет назад в музее прошла большая выставка «УФАлогия», где были представлены и работы Расиха Ахметвалиева.

Выставка «Теплый ветер» — первая в Петербурге выставка художника — открывает иную грань уфимской школы: не концептуальную, не соц-артовскую, а живописную. Ахметвалиев воспринимает жизнь поэтически: он не считает зазорным создавать красивую живопись, уделять внимание колориту и настроению. Художника называют «башкирским французом» не только потому, что он несколько лет прожил в Париже, но и в силу особенностей его мироощущения, восприятия культуры, вкусов. В творчестве автора чувствуется причастность к ценностям Парижской школы.

Живопись Расиха Ахметвалиева подобна майскому лугу, где свободно и радостно «ходят женщины и кони». Французскую живописность он привносит и в башкирские пейзажи, и в художественные путешествия по эпохам и странам, от Византии до Испании; через ее призму интерпретирует извечные сюжеты, фиксирует изменчивость пространства. В его творческой манере нет ничего нарочитого — все естественно, сбалансированно, приветливо по отношению к человеку. Работы художника напоминают дуновение теплого ветра — верного спутника странствующих сквозь время и пространство. Их путь начинается и завершается где-то в бесконечных просторах весенней степи.

Даты проведения выставки: 12 августа 2021 — 10 октября 2021

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург