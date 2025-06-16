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Питерец.ру » Культура » Музей Эрарта представляет «скульптурный театр» Леонида Баранова

Музей Эрарта представляет «скульптурный театр» Леонида Баранова

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Леонида Баранова и приглашает посетить «скульптурный театр»

Экспозиция, посвященная Леониду Михайловичу Баранову, представляет собой обширный проект, демонстрирующий уникальное видение скульптуры как платформы для культурного взаимодействия. Художник, обладающий исключительным даром выразительности, оставил заметный след в истории искусства. Его имя стало синонимом мастерства для тех, кто ценит пластику и поэтическое осмысление мира. В его произведениях прослеживается гармоничное сочетание древних традиций и современных тенденций, классического представления о гении и романтической концепции художника как посредника между реальностью и высшими силами. Он вёл диалог с прошлым, и эхо истории звучало в его работах.

Пространство музея преобразуется в подобие театральной сцены, предоставляя посетителям возможность погрузиться в атмосферу «скульптурного театра». Персонажи русской и мировой литературы, такие как А. С. Пушкин, Ф. М. Достоевский, Н. В. Гоголь и другие, обретают новую жизнь, становясь центральными фигурами экспозиции.

Скульптурные композиции мастера напоминают театральные сцены, где каждый жест и наклон головы приобретают драматургическое значение. Пушкин словно встречается с Гоголем, а образ Достоевского предстает не как аллюзия, а как реальное воплощение метафизической игры. Эти образы далеки от статики: они кажутся вовлеченными в оживлённую беседу, как между собой, так и со зрителями.

Посетители выставки погружаются в мир, где скульптура оживает под воздействием времени, где цвет придает жизненность гипсу, а великие деятели прошлого становятся активными участниками современного обсуждения природы вдохновения и творческого порыва.

Даты проведения выставки: 20 июня 2025 — 14 сентября 2025
Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Источник: Эрарта
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