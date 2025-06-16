Музей Эрарта представляет «скульптурный театр» Леонида Баранова

Экспозиция, посвященная Леониду Михайловичу Баранову, представляет собой обширный проект, демонстрирующий уникальное видение скульптуры как платформы для культурного взаимодействия. Художник, обладающий исключительным даром выразительности, оставил заметный след в истории искусства. Его имя стало синонимом мастерства для тех, кто ценит пластику и поэтическое осмысление мира. В его произведениях прослеживается гармоничное сочетание древних традиций и современных тенденций, классического представления о гении и романтической концепции художника как посредника между реальностью и высшими силами. Он вёл диалог с прошлым, и эхо истории звучало в его работах.

Пространство музея преобразуется в подобие театральной сцены, предоставляя посетителям возможность погрузиться в атмосферу «скульптурного театра». Персонажи русской и мировой литературы, такие как А. С. Пушкин, Ф. М. Достоевский, Н. В. Гоголь и другие, обретают новую жизнь, становясь центральными фигурами экспозиции.

Скульптурные композиции мастера напоминают театральные сцены, где каждый жест и наклон головы приобретают драматургическое значение. Пушкин словно встречается с Гоголем, а образ Достоевского предстает не как аллюзия, а как реальное воплощение метафизической игры. Эти образы далеки от статики: они кажутся вовлеченными в оживлённую беседу, как между собой, так и со зрителями.

Посетители выставки погружаются в мир, где скульптура оживает под воздействием времени, где цвет придает жизненность гипсу, а великие деятели прошлого становятся активными участниками современного обсуждения природы вдохновения и творческого порыва.

Даты проведения выставки: 20 июня 2025 — 14 сентября 2025

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург