Выставка «Сны лампового телевизора»

Музей Эрарта представляет выставку Романа Ходырева — цифровые изображения, в которых оживают сакральные символы прошлого

Роман Ходырев позиционирует себя как цифровой художник и сознательно избегает превращения своих работ в изображения на плоскости — в картины. Его светящиеся всеми цветами рисунки с обилием деталей и тонких линий вдохновлены архаикой. В сакральных изображениях узоров и символов разворачиваются целые космогонии — повествования о происхождении мира и месте человека в нем. Ритуальные маски, мандалы и кресты Ходырев пытается перекодировать, используя последние достижения печатного дела или анимацию. Подготовленный для музея Эрарта проект включает в себя видеопосвящение знаменитой инсталляции Нам Джун Пайка «ТВ-Будда». Это размышление о том, как движущееся на экране изображение стало неотъемлемой частью жилого пространства современного человека. Та же тема присутствует и в эффектных цифровых панно автора — статичные изображения пульсируют, мерцают, притягивают взгляд к центру, напоминая зрителю о вечном движении мира, а возможно, и нескольких миров.

Музей современного искусства Эрарта

31 августа 2022 — 27 ноября 2022

Санкт-Петербург, 29-я линия Васильевского острова, 2