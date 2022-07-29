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Питерец.ру » Культура » Выставка «Сны лампового телевизора»

Выставка «Сны лампового телевизора»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Эрарта
Музей Эрарта представляет выставку Романа Ходырева — цифровые изображения, в которых оживают сакральные символы прошлого

Музей Эрарта представляет выставку Романа Ходырева — цифровые изображения, в которых оживают сакральные символы прошлого

Роман Ходырев позиционирует себя как цифровой художник и сознательно избегает превращения своих работ в изображения на плоскости — в картины. Его светящиеся всеми цветами рисунки с обилием деталей и тонких линий вдохновлены архаикой. В сакральных изображениях узоров и символов разворачиваются целые космогонии — повествования о происхождении мира и месте человека в нем. Ритуальные маски, мандалы и кресты Ходырев пытается перекодировать, используя последние достижения печатного дела или анимацию. Подготовленный для музея Эрарта проект включает в себя видеопосвящение знаменитой инсталляции Нам Джун Пайка «ТВ-Будда». Это размышление о том, как движущееся на экране изображение стало неотъемлемой частью жилого пространства современного человека. Та же тема присутствует и в эффектных цифровых панно автора — статичные изображения пульсируют, мерцают, притягивают взгляд к центру, напоминая зрителю о вечном движении мира, а возможно, и нескольких миров.

Музей современного искусства Эрарта

31 августа 2022 — 27 ноября 2022

Санкт-Петербург, 29-я линия Васильевского острова, 2

Источник: Эрарта
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