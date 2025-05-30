Выставка «Парящие»

В произведениях Ильи Евдокимова заметно глубокое погружение в недавние исторические события, которые служат источником его вдохновения и определяют художественный стиль. Его мир населен разнообразными образами и событиями из прошлого, включая те, что отличаются от официальной исторической хронологии, и все они объединены стремлением к будущему. В его работах преобладает динамика, движение к свету и телесности, а центральной фигурой всегда выступает человек, наделенный силой и способностью преодолевать ограничения.

Часто на переднем плане его картин изображены атлеты, представляющие собой обобщенный образ участников спортивных мероприятий или физкультурных парадов. Оставшееся пространство холста заполняют фигуры людей, застывших в грациозных гимнастических позах. Эти парящие образы символизируют идеал «нового человека». В отличие от «американской мечты», основанной на комфорте и потреблении, советское государство стремилось к созданию всесторонне развитой личности, преданной общественному благу. Несмотря на то, что идеалы, отраженные в советском искусстве, не всегда соответствовали действительности, художник преобразует прошлое в личное вдохновение.

В его искусстве мы не просто вспоминаем прошлое, но и созидаем новую реальность, где искусство становится языком будущего. Евдокимов использует альтернативную историю как художественный метод и философскую игру, создавая мир, в котором советские идеалы получили дальнейшее развитие. В его интерпретации история переписывается по эстетическим, а не идеологическим принципам. Это не просто переосмысление прошлого, а воплощение мечты о более гармоничном, визуально насыщенном и человечном будущем.

Илья Евдокимов. Парящие

Даты проведения выставки: 6 июня 2025 — 5 октября 2025

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург