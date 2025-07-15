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Питерец.ру » Культура » Премьера новой авторской экскурсии «Хранители старины»

Премьера новой авторской экскурсии «Хранители старины»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
Премьера экскурсии проекта «Открытый город» в Российском этнографическом музее

Проект "Открытый город" анонсирует запуск эксклюзивной экскурсии "Хранители старины", разработанной специально для жителей и гостей Санкт-Петербурга. Премьерный показ состоится 19 июля в стенах Мраморного зала Российского этнографического музея.

В рамках экскурсии участники смогут углубиться в историю основания одного из самых значительных этнографических музеев России. Программа включает посещение галереи, обычно недоступной для широкой публики, где можно будет детально рассмотреть горельеф "Народы России". Особый акцент будет сделан на изучении уникальной коллекции, представляющей образцы русского быта XIX столетия.

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