Акция «Встреча с хранителем» культурно-просветительского проекта «Открытый город»

4 октября 2023 года культурно-просветительский проект «Открытый город», направленный на популяризацию и сохранение культурного наследия Санкт-Петербурга, проведет специальную акцию совместно с Государственным музеем-заповедником «Царское Село».

В этот же день участники проекта «Открытый город» смогут посетить экскурсию «Холодное оружие русских императоров», которую проведет хранитель музейной коллекции Глеб Арлюк. Он покажет редкие образцы холодного оружия, принадлежавшие российским императорам и их близким – Александру I, Александру II, Александру III, Николаю II и цесаревичу Алексею. Таким образом музей

продолжает знакомить с коллекциями, которые хранятся в фондах. Участники экскурсии увидят саблю с раздвоенным клинком Зу-л-факар, выполненную мастерами Златоустовской оружейной фабрики в 1836 году, турецкую саблю с клинком булатной стали – трофей Крымской войны (1853–1856), богато декорированную индийскую саблю первой половины XVIII века – подарок Николая I своему сыну цесаревичу Александру Николаевичу. Хранитель расскажет об истории комплектования коллекции оружия, его основных типах, истории происхождении предметов, техниках декорирования холодного оружия.

В ходе экскурсии в Александровский дворец, хранитель коллекции «Редкая книга» Ирина Зайцева покажет редкие издания, которые обычно хранятся за стеклом и не демонстрируются широкой публике. В царскосельской летней резиденции, куда русские императоры чаще всего удалялись для отдыха от государственных дел, книжные коллекции стали складываться с середины XVIII в. Поначалу здесь

собирались книги преимущественно художественные, предназначенные не для работы, а для легкого приятного чтения в соответствии с «дачным» статусом загородного дворца. Но наряду с беллетристикой в Царском Селе постепенно формировалась коллекция из книг совершенно разной тематики, уникальных в силу того, что они были удостоены особого внимания венценосных читателей и сохранили

на своих страницах множество записей и пометок.

Все экскурсии будут бесплатными. Для посещения экскурсий необходима предварительная регистрация на сайте культурно-просветительского проекта «Открытый город» (открытыйгород.рф).