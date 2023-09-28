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Питерец.ру » Культура » Акция «Встреча с хранителем» культурно-просветительского проекта «Открытый город»

Акция «Встреча с хранителем» культурно-просветительского проекта «Открытый город»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Открытый город
Акция «Встреча с хранителем» культурно-просветительского проекта «Открытый город»

4 октября 2023 года культурно-просветительский проект «Открытый город», направленный на популяризацию и сохранение культурного наследия Санкт-Петербурга, проведет специальную акцию совместно с Государственным музеем-заповедником «Царское Село».
В этот же день участники проекта «Открытый город» смогут посетить экскурсию «Холодное оружие русских императоров», которую проведет хранитель музейной коллекции Глеб Арлюк. Он покажет редкие образцы холодного оружия, принадлежавшие российским императорам и их близким – Александру I, Александру II, Александру III, Николаю II и цесаревичу Алексею. Таким образом музей
продолжает знакомить с коллекциями, которые хранятся в фондах. Участники экскурсии увидят саблю с раздвоенным клинком Зу-л-факар, выполненную мастерами Златоустовской оружейной фабрики в 1836 году, турецкую саблю с клинком булатной стали – трофей Крымской войны (1853–1856), богато декорированную индийскую саблю первой половины XVIII века – подарок Николая I своему сыну цесаревичу Александру Николаевичу. Хранитель расскажет об истории комплектования коллекции оружия, его основных типах, истории происхождении предметов, техниках декорирования холодного оружия.
В ходе экскурсии в Александровский дворец, хранитель коллекции «Редкая книга» Ирина Зайцева покажет редкие издания, которые обычно хранятся за стеклом и не демонстрируются широкой публике. В царскосельской летней резиденции, куда русские императоры чаще всего удалялись для отдыха от государственных дел, книжные коллекции стали складываться с середины XVIII в. Поначалу здесь
собирались книги преимущественно художественные, предназначенные не для работы, а для легкого приятного чтения в соответствии с «дачным» статусом загородного дворца. Но наряду с беллетристикой в Царском Селе постепенно формировалась коллекция из книг совершенно разной тематики, уникальных в силу того, что они были удостоены особого внимания венценосных читателей и сохранили
на своих страницах множество записей и пометок.
Все экскурсии будут бесплатными. Для посещения экскурсий необходима предварительная регистрация на сайте культурно-просветительского проекта «Открытый город» (открытыйгород.рф).

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Источник: Открытый город
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