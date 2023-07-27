В Петербурге появилась новая историко-литературная автобусная экскурсия «Гляди - Горький!»

В Санкт-Петербурге появилась новая историко-литературная автобусная экскурсия «Гляди - Горький!». Это совместный проект Государственного литературного музея «ХХ век», Государственного музея истории Санкт-Петербурга и культурно-просветительского проекта «Открытый город».

Создание экскурсии приурочено к 155-летию со дня рождения Алексея Максимовича Горького и проводится в рамках Фестиваля знаменитых писателей «Текст в контексте».

Маршрут автобусной экскурсии охватывает Петроград великого мечтателя и реалиста Максима Горького, ставшего, по словам писателя Евгения Замятина, «неофициальным министром культуры».

Слушатели узнают истории, связывающие Максима Горького и Петербург. Как встретила столица знаменитого писателя в 1899 году, как реагировала мировая общественность на его арест и многое другое.

Заключительная часть экскурсии проходит в тюрьме Трубецкого бастиона Петропавловской крепости. Именно здесь отбывал заключение Горький, чей литературный труд оценивался не с художественной, а с политической стороны.

Экскурсия «Гляди – Горький!» доступна до октября 2023 года. Расписание и запись - на сайте проекта «Открытый город».

«Текст в контексте» – ежегодный фестиваль, посвященный знаменитым писателям ХХ века – прозаикам, поэтам, сказочникам, драматургам, сценаристам. В 2021 году героем фестиваля знаменитых писателей «Текст в контексте» стал Евгений Шварц, в 2022 году - Корней Чуковский. В 2023 году фестивальная программа приурочена к 155-летию Максима Горького. Идея проведения и координация фестиваля принадлежит Государственному литературному музею «ХХ век».