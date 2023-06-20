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Питерец.ру » Культура » В Петербурге возобновляются бесплатные экскурсии в усадьбу княгини Дашковой

В Петербурге возобновляются бесплатные экскурсии в усадьбу княгини Дашковой

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
С 20 июня возобновляются бесплатные экскурсии в усадьбе Кирьяново княгини Екатерины Романовны Дашковой.

С 20 июня возобновляются бесплатные экскурсии в усадьбе Кирьяново княгини Екатерины Романовны Дашковой. Сейчас в здании расположен отдел ЗАГС Кировского района Санкт‑Петербурга. Экскурсии проводятся в рамках восьмого сезона культурно-просветительского проекта «Открытый город».

«Культурное наследие Петербурга – это не только Эрмитаж, Русский музей и Петродворец, но множество менее известных, но тоже заслуживающих внимания объектов. Усадьба княгини Дашковой – один из них. Здесь в конце XVIII создавался первый толковый словарь русского языка. Здесь была придумана буква Ё», – отметил губернатор Александр Беглов.

Усадьба княгини Е.Р.Дашковой Кирьяново – памятник архитектуры второй половины XVIII века, одна из немногих старинных усадеб, сохранившихся на Петергофской дороге.

Экскурсии будут проходить каждый первый и третий вторник месяца с 15:30 до 17:00. Акция продлится вплоть до ноября. В экскурсионном маршруте будет доступна центральная часть здания и приусадебная территория. Записаться на экскурсии можно на портале открытыйгород.рф.

Проект «Открытый город» реализуется в Петербурге с 2016 года по инициативе Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры совместно с Комитетом по государственному контролю, охране и использованию памятников истории и культуры. Проект знакомит петербуржцев с малоизвестными страницами истории города и объектами культурного наследия. В рамках проекта проводятся бесплатные экскурсии по особнякам, дворцам, усадебным комплексам, административным зданиям, учебным заведениям, объектам промышленной архитектуры, которые не доступны для свободного посещения. В этом сезоне планируется провести 1220 мероприятий на 288 объектах культурного наследия.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Петербурга
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