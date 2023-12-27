Школьники из Мариуполя посетили Мариинский дворец

100 детей и 12 преподавателей из города Мариуполя Донецкой Народной Республики посетили Мариинский дворец в рамках программы отдыха и оздоровления «Петербургские каникулы», организованной комитетом по образованию.

Ребятам и педагогам рассказали об увлекательной истории и архитектурных достоинствах здания у Синего моста, а также о развитии парламентаризма в России и деятельности Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Мариупольские школьники отдыхают в оздоровительно-образовательном лагере «Молодёжное» с 25 декабря по 5 января, где для них запланирована насыщенная программа: конкурсы, ярмарки, мастер-классы, спортивно-оздоровительные и культурно-образовательные мероприятия.

Проект «Петербургские каникулы» был создан и реализуется по поручению Губернатора города Александра Беглова в рамках Соглашения о партнёрских связях и сотрудничестве между Санкт-Петербургом и городом Мариуполем.

В дополнение к посещению Мариинского дворца, у ребят запланированы обзорные экскурсии по городу, посещение музеев, таких как Музей железных дорог России и «Остров Фортов» в Кронштадте. Группу детей сопровождает медперсонал, готовый оказать необходимую медицинскую помощь, а также педагоги, следящие за порядком и безопасностью.

Отдых и оздоровление детей из Донбасса в Санкт-Петербурге – это не только возможность отдохнуть и повеселиться, но и познакомиться с культурой и историей Северной столицы, расширить кругозор и найти новых друзей.