Старт восьмого сезона культурно-просветительского проекта «Открытый город»

20 июня состоялось открытие восьмого сезона культурно-просветительского проекта «Открытый город». Старт проекту дала экскурсия по Петербургскому центру культурного наследия имени академика Б.Б. Пиотровского, которую провел председатель Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, руководитель проекта «Открытый город» Антон Иванов. Экскурсантами стали самые преданные участники «Открытого города», которые первыми сумели правильно ответить на вопросы специального конкурса проекта.

«Сегодня мы открываем восьмой сезон проекта «Открытый город» – это крупнейший культурно-просветительских проект нашего города. В настоящее время его участниками являются более 75 тысяч петербуржцев, а ежегодно в рамках проекта проходит до 1,5 тысячи самых разных мероприятий. Проект уникален ещё и тем, что все его мероприятия бесплатны для горожан, что стало возможным благодаря поддержке правительства города. Мы сотрудничаем с лучшими гидами Петербурга, которые специально для нашего проекта разрабатывают авторские экскурсии. Объекты весьма сложные, специфические и неприспособленные для экскурсионного обслуживания, но их посещение даёт петербуржцам возможность прикоснуться к культурному наследию Петербурга во всем его многообразии и великолепии», — отметил Антон Иванов.

Победители конкурса посетили единственный в Петербурге музей градозащиты «История движения в защиту Петербурга», который впервые в этом году открыл свои двери для посетителей. Что такое движение в защиту Петербурга? Отчего и как нужно было защищать город в начале прошлого столетия и почему это актуально сейчас? Как удалось сохранить архитектуру, памятники и неповторимый облик Северной столицы? Экспозиция «История движения в защиту Петербурга» поможет узнать ответы на эти и другие вопросы об истории нашего города. Приятным завершением открытия стало посещение галереи Общества поощрения художеств, где участники экскурсии посмотрели выставку «Ленинградская весна» и отметили открытие проекта бокалом шампанского.

Накануне, 19 июня, в пресс-центр "Интерфакса" в Санкт-Петербурге прошла пресс-конференция, посвященная началу нового сезона «Открытого города», в которой приняли участие председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга Сергей Макаров и председатель Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Антон Иванов. Глава Комитета отметил высокую значимость культурно-просветительского проекта для города.

«Мне даже не верится, что мы говорим уже о восьмом сезоне проекта «Открытый город», который начинался в 2016 году как экспериментальный. Безусловно, этот проект очень важен и для комитета по охране памятников, ведь лучший способ заботится о своём городе – заниматься краеведением. Любить свой дом и улицу, на которой живёшь, изучать и знать их историю – это, на мой взгляд, настолько повышает сознательность человека, что он, участвуя в проекте «Открытый город», уже не поставит у себя в доме-памятнике, например, белые пластиковые окна», — сказал Сергей Макаров.

Сегодня в рамках открытия нового сезона проекта состоялись экскурсии «Особняк П.А. Зубова», «Усадьба Кирьяново в жизни княгини Е.Р. Дашковой», «От петровского Петербурга — к градозащитному движению», «Стрит-арт – часть городского ландшафта. Петроградка», увлекательный квест «Море зовёт» и специальная детская экскурсия «Сохрани опыт прошлого для лучшего будущего», в которой самые маленькие участники проекта в игровой форме получили знания о градозащитном движении Петербурга. Также в завершении дня прошли оnline-экскурсии «На семи ветрах» и «Доходный дом графа М.П. Толстого»

Всего в этом сезоне проекта «Открытый город» запланировано проведение 1220 мероприятий на объектах культурного наследия. Участников ждут популярные экскурсии прошлых сезонов, новые экскурсии и квесты, велосипедные маршруты и самокатные экскурсии, а также интересные и познавательные лекции.