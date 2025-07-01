В Кронштадте пройдет военно-исторический фестиваль «Броня Первой мировой»

6 июля на территории пушечной батареи «Демидов» в Кронштадте (Южная Кронштадтская дорога, 44) состоится масштабный военно-исторический фестиваль «Броня Первой мировой», посвященный событиям 1916 года. Организатором выступает Общероссийское общественное движение «Клубы Исторической Реконструкции» при поддержке Центра патриотического воспитания «Дзержинец».

Центральным событием станет военно-историческая реконструкция «Великая и забытая», предоставляющая зрителям уникальную возможность погрузиться в эпоху Первой мировой войны. Гости увидят детальное воссоздание сражений, форму, вооружение и тактику армий начала XX века. Мероприятие призвано напомнить о героических и трагических страницах истории, которые необходимо помнить.

В программе фестиваля: начало в 12:00, реконструкция «Брусиловский прорыв» в 13:00 и реконструкция «Бои на Западном фронте» в 15:00.

Зрители смогут увидеть захватывающие боевые сцены, демонстрацию уникальной техники и вооружения, воссоздание быта солдат на фронте, интерактивные выставки армейских лагерей Российской императорской, германской и французской армий, а также подлинные артефакты времен Первой мировой войны.

Фестиваль станет местом встречи для интересующихся военной историей и желающих понять, через что прошли солдаты на полях сражений.

Ожидается участие почетных гостей, включая главу Кронштадтского района Андрея Кононова, ВРИО председателя комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Романа Волковского и директора парка «Патриот» Западного военного округа Игоря Важнова.