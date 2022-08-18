21 августа на территории бывшего гражданского аэродрома пройдет масштабный военно-исторический фестиваль «Свирская Победа». Он приурочен к 78-й годовщине окончания Свирско-Петрозаводской наступательной операции Красной Армии. В сражении, которое началось 21 июня 1944 года, войска Карельского фронта, силы Ладожской и Онежской военных флотилий освободили от немецко-фашистских оккупантов большую часть Карело-Финской ССР и создали предпосылки для выхода Финляндии из Второй мировой войны.

В военно-историческом фестивале задействованы более 100 реконструкторов, техника и орудия времен Великой Отечественной войны. Стать участником события могут все желающие — вход свободный.

В преддверии фестиваля для школьников Лодейнопольского района реконструкторы провели лекции, где рассказали о Свирско-Петрозаводской операции и победе Красной Армии, показали ребятам образцы оружия и формы красноармейцев времен Великой Отечественной войны.

Организатором фестиваля выступает комитет по молодежной политике Ленинградской области совместно с Общероссийским общественным движением «Клубы Исторической Реконструкции РОССИИ».

Подробную информацию о работе площадок фестиваля можно найти на странице комитета по молодежной политике Ленинградской области в социальной сети ВКонтакте.