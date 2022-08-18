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Питерец.ру » Общество » Военно-исторический фестиваль «Свирская Победа»

Военно-исторический фестиваль «Свирская Победа»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
lenobl.ru
В 78-ю годовщину Свирской победы в Лодейном Поле будут воссозданы бои августа 1944-го.

21 августа на территории бывшего гражданского аэродрома пройдет масштабный военно-исторический фестиваль «Свирская Победа». Он приурочен к 78-й годовщине окончания Свирско-Петрозаводской наступательной операции Красной Армии. В сражении, которое началось 21 июня 1944 года, войска Карельского фронта, силы Ладожской и Онежской военных флотилий освободили от немецко-фашистских оккупантов большую часть Карело-Финской ССР и создали предпосылки для выхода Финляндии из Второй мировой войны. 

В военно-историческом фестивале задействованы более 100 реконструкторов, техника и орудия времен Великой Отечественной войны. Стать участником события могут все желающие —  вход свободный. 

В преддверии фестиваля для школьников Лодейнопольского района реконструкторы провели лекции, где рассказали о Свирско-Петрозаводской операции и победе Красной Армии, показали ребятам образцы оружия и формы красноармейцев времен Великой Отечественной войны. 

Организатором фестиваля выступает комитет по молодежной политике Ленинградской области совместно с Общероссийским общественным движением «Клубы Исторической Реконструкции РОССИИ».  

Подробную информацию о работе площадок фестиваля можно найти на странице комитета по молодежной политике Ленинградской области в социальной сети ВКонтакте

Источник: Администрация Ленобласти
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