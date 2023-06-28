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Питерец.ру » Культура » Более 70 реконструкторов Санкт-Петербурга примут участие во Всероссийском военно-историческом фестивале «Прорыв линии "Пантера"»

Более 70 реконструкторов Санкт-Петербурга примут участие во Всероссийском военно-историческом фестивале «Прорыв линии "Пантера"»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
Более 70 реконструкторов Санкт-Петербурга примут участие во Всероссийском  военно-историческом фестивале «Прорыв линии "Пантера"»

​В Псковской области вновь состоится военно-исторический фестиваль «Прорыв линии "Пантера"», в котором примут участие реконструкторы из разных городов России.

В фестивале примут участие реконструкторы из Санкт-Петербурга, Москвы и Пскова. Они воссоздадут эпизод боя, который состоялся в районе Острова в июле 1944 года. Несокрушимую атаку РККА поддержит бронетехника времён ВОВ, а применение пиротехники создаст эффект максимального погружения в эпоху:

«В мероприятии принимаю участие уже в 5 раз, а реконструкцией занимаюсь с 2009 года.  Одной из главных причин участия в мероприятии служит то, что фестиваль  проходит по-настоящему в историческом месте. Спасибо организаторам за возможность своими глазами увидеть многогранность нашей истории в регионах. Кроме того, это уникальная  возможность погрузиться в атмосферу тех времен, проживая в аутентичном лагере и познакомиться с бытом того периода» – поделился Борис Максимов, реконструктор из Санкт-Петербурга.

Свыше 5 000 человек стали зрителями фестиваля в прошлом году, как отмечают организаторы основной аудиторией была молодежь:

«Изучение истории должно быть интересным и увлекательным процессом. Мы стремимся визуализировать исторические события, чтобы они стали интерактивными историями о людях, событиях и их последствиях. Наша главная задача - достучаться до подрастающего поколения и вовлечь его в понимание исторических процессов» – рассказал Павел Желтов, председатель оргкомитета серии военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг».

Гостей фестиваля также ждут интерактивные площадки, демонстрирующие быт бойцов Красной армии и Вермахта и выставка техники время войны.Мероприятие будет посвящено событиям, произошедшим в июле 1944 года, когда советские войска прорвали немецкую оборонительную линию «Пантера». Эта линия создавалась немцами «для защиты Европы от большевизма» и была прорвана советскими войсками 17 июля 1944 года. Здесь они начали своё победное продвижение и освобождение оккупированных европейских территорий. Здесь была открыта дорога на Берлин.

Организаторы мероприятия: оргкомитет серии военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг» и  ГБУК ПО «Военно-исторический музей-заповедник».

Начало фестиваля в 12.00. Реконструкция с 13.00.

Вход на мероприятие свободный.

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