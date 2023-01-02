В Ленобласти пройдет историческая реконструкция «Рождественский манифест»

Усадьба Демидовых в Тайцах Гатчинского района приглашает к себе на Рождество: 7 января здесь пройдет историческая реконструкция «Рождественский манифест», приуроченная к 210-летию окончания Отечественной войны 1812 года.

В канун главного христианского праздника на территории усадебного парка гатчинские и петербургские военно-исторические клубы воссоздадут последний бой Отечественной войны 1812 года, когда враг был изгнан за пределы России.

Реконструкторы продемонстрируют военные маневры и зачитают знаменитый манифест Александра I «Об изгнании наполеоновской армии из пределов России и окончании Отечественной войны 1812 года».

Начало мероприятия в 12.00.