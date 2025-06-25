Эннио Морриконе и Нино Рота лучшее в исполнение «Impulse Orchestra»

Приглашаем вас на симфонический вечер "Impulse Orchestra", который пройдет в "Колизей арене". Этот эксклюзивный концерт посвящен творчеству двух легендарных композиторов – Эннио Морриконе и Нино Рота, чей вклад в кинематограф и музыкальное искусство неоценим.

В программе концерта прозвучат симфонические аранжировки наиболее известных произведений этих гениев, создавая для слушателей возможность погрузиться в сказочный мир их уникальных мелодий. В исполнении оркестра прозвучат как широко известные темы из культовых кинолент, так и менее популярные, но не менее завораживающие композиции, выражающие широкий спектр чувств и переживаний.

Под управлением молодого и перспективного дирижера Игоря Томашевского "Impulse Orchestra" продемонстрирует все богатство звучания симфонического оркестра, давая возможность каждому инструменту проявить себя в новых музыкальных прочтениях. Этот вечер обещает быть наполненным эмоциональной насыщенностью, драматизмом и изяществом, где музыкальные звуки гармонично сочетаются с волшебством кино.

Не упустите уникальную возможность стать частью этого незабываемого музыкального приключения! Присоединяйтесь к нам, чтобы насладиться мелодиями, ставшими символами целой эпохи.

Начало мероприятия в 19:00.