27 июня в концертном зале «Колизей – Арена» (Невский проспект, дом 100) Санкт-Петербургский симфонический оркестр "Impulse Orchestra" под управлением дирижера Игоря Томашевского представит программу, включающую знаменитые хиты культовых музыкальных групп XX века. В центре внимания окажется творчество The Beatles, британской группы, чьи записи разошлись мультимиллионными тиражами и вызвали явление, известное как "битломания". Несмотря на распад коллектива, их музыка продолжает привлекать широкую аудиторию.

Музыка The Beatles универсальна и понятна каждому слушателю. Под нее можно танцевать, предаваться мечтам, испытывать грусть, влюбляться. Их влияние на массовую музыкальную культуру стало беспрецедентным.

Образы участников группы можно встретить повсеместно. За семь лет The Beatles выпустили 13 альбомов, что является выдающимся достижением. Каждый альбом создавался с особой тщательностью и вниманием к деталям.

За десятилетие своего существования The Beatles экспериментировали с различными музыкальными жанрами, от ритм-энд-блюза до психоделического и хард-рока, демонстрируя широкий спектр музыкальных возможностей. В аранжировках использовались разнообразные инструменты, включая ситар, губную гармошку, бонго и струнный оркестр. The Beatles постоянно стремились к новаторству, раз за разом превосходя собственные достижения.

В 1965 году участники The Beatles были удостоены ордена Британской империи за вклад в развитие британской культуры и ее популяризацию в мире.

Несмотря на развитие музыкальной индустрии и появление новых исполнителей, The Beatles неизменно признаются ведущими музыкальными изданиями лучшей группой в истории. Их музыка, отличающаяся простотой, гармоничностью и красотой, остается актуальной и любимой.

Во втором отделении концерта прозвучат композиции шведского квартета ABBA, завоевавшего мировую популярность. Их альбомы неоднократно возглавляли мировые чарты, а среди поклонников были представители королевской семьи Швеции.

ABBA, название которого образовано от первых букв имен участников (Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад), продали около 40 миллионов синглов и более 20 миллионов альбомов. Музыкальные эксперты отмечают позитивный и жизнерадостный характер музыки ABBA, сравнивая ее эффект с тонизирующим средством. Альбомы группы продолжают приносить радость слушателям по всему миру.

Начало в 19:00.

27 июня в Концертном зале «Колизей - Арена» (Невский пр., д.100)