ента новостей

20:05
На «Госуслугах» может появиться возможность подачи заявлений в правоохранительные органы
20:01
Концерт Аve Maria в Эрмитаже
17:37
В Ленобласти восстановят уникальную церковь 17 века
15:45
Поправки об уголовной ответственности для дропперов примут уже весной
15:41
В Ленобласти поймали подозреваемого в краже автомобиля
15:28
В Юкках задержали жителя Тихвина с партией наркотиков
14:05
На улице Лени Голикова задержали хозяина собаки, покусавшей людей
13:50
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пожилую женщину с Канонерского острова
13:39
В Невском районе насмерть разбился мотоциклист
13:29
Жители СПб стали реже добираться до работы на двухколесном транспорте
13:04
Как в Петербурге отметят Пасху
11:45
Женская команда «Динамо-Юниор» успешно выступила в финале Всероссийских соревнований «Золотая шайба» 
09:20
В СПб откроется культурный центр Турции
09:10
Связи с Мариуполем укрепляются еще больше
08:02
В Петербурге открылась Высшая партийная школа «Единой России»
21:54
Футбольный «Зенит» со счётом 2:0 обыграл «Ростов» в полуфинальном матче Кубка России: голы забили Соболев и Кассьерра
20:08
В Петербурге к 80-летию Победы состоится благотворительный концерт «Никто не забыт, ничто не забыто»
17:06
В ДТП на Ушаковской набережной пострадали два человека
15:03
В Музее артиллерии Санкт-Петербурга рассказали о вкладе стран Африки в победу над фашизмом
15:00
Банк оштрафован на 200 тыс. рублей за пересылку персональных данных в WhatsApp
13:09
Как иностранцы смогут поступить в школы СПб?
12:31
Принят закон о минимальном числе газетных киосков в СПб
11:59
На КАД между развязками с Таллинским и Красносельским шоссе перекроют одну полосу
10:46
В Петербурге поймали жителя Подмосковья, работавшего на мошенников
10:35
В Петроградском районе пожилая руководитель медицинской клиники отдала мошенникам около 8 млн рублей
10:28
В Ленобласти вооруженный мужчина на «БМВ» остановил автобус с пассажирами на трассе
10:21
В Петербурге поймали двоих курьеров мошенников, обманувших пенсионера с Пулковской улицы
08:27
Подержанные авто в Петербурге выросли в цене
07:52
СПб в лидерах по тратам в аптеках
01:44
С поражения со счётом 0–3 начал петербургский волейбольный «Зенит» финальную серию плей-офф с казанскими одноклубниками: у Марлона Янта – 11 очков
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Концерт Аve Maria в Эрмитаже

Концерт Аve Maria в Эрмитаже

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
Концерт Аve Maria в исполнении симфонического оркестр «Impulse orchestra», хора «Созвездие» и солистов Мариинского театра

Уникальный концерт «Ave Maria» состоится в одном из самых величественных и вдохновляющих мест Санкт-Петербурга — Большом итальянском просвете Государственного Эрмитажа. В этот вечер прозвучат все знаменитые версии известнейшего хорового произведения «Ave Maria».

«Ave Maria» («Радуйся, Мария») — самая популярная в мире молитва, обращенная к Святой Марии, матери Ииуса. Ее слова вдохновляли композиторов разных времен, начиная с эпохи Возрождения. И всегда это музыка особой, просветлённой красоты. Она множество раз переиздавалась, написано огромное количество переложений для инструментов и голосов. «Аве Мария» - музыкальный шедевр, любимый публикой и исполнителями во всем мире. Необыкновенно трогательная мелодия находит отклик в душе как профессионального музыканта, так и любителя, не знающего нот.

«Аве Мария» — это любовь, вера, надежда. Эта песня, особенно в многоголосье хора, звучит как высшая нота восхождения к радости. Когда слушаешь эту мелодию, внутренний мир человека пребывает в гармонии, а сердце наполняется благодатью и умиротворением.

Программа концерта охватит шедевры классической музыки, включая проникновенные интерпретации Франца Шуберта, Иоганна Себастьяна Баха, Шарля Гуно, Джузеппе Верди, Йозефа Гайдна, Джулио Каччини и других великих авторов. Каждое произведение наполнено духовной глубиной, утончённой мелодикой и возвышенной гармонией, пробуждающей самые светлые чувства.

Исполнителем выступит известный Санкт-Петербургский концертный хор «Созвездие» под руководством лауреата международных конкурсов Ксении Михайловой. В коллаборации с солистами Мариинского театра хор представит слушателям свою новую программу. Вне всякого сомнения, мастерство и эмоциональность этих талантливых исполнителей позволят слушателям прочувствовать всю силу и красоту бессмертных произведений, а также провести незабываемый вечер и прикоснуться к великому искусству в стенах одного из самых известных музеев мира.

Исполнители - Санкт-Петербургский камерный оркестр «Impulse Orchestra», хор "Созвездие", солисты Мариинского театра.

Начало в 20.00

22 мая Большой Итальянский просвет Государственного Эрмитажа (Дворцовая набережная, д. 34)

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

27-03-2025, 09:13
Инструментальный концерт «Штраус-гала»
7-04-2025, 14:10
Концерт музыки Антонио Вивальди в Эрмитаже
16-10-2018, 10:31
Концерт джазовой группы Chance-On Manouche
14-04-2025, 19:33
Мультимедийный концерт «Vivaldi Live» в Филармонии
19-06-2017, 16:39
Симфонический концерт «Музыка войны и победы»
21-03-2018, 11:54
Фестиваль "Петербургский джаз - в массы"

Происшествия на дорогах

Сегодня, 13:39
В Невском районе насмерть разбился мотоциклист
Вчера, 17:06
В ДТП на Ушаковской набережной пострадали два человека
14-04-2025, 10:13
На Торжковской улице в ДТП пострадали четыре человека.
14-04-2025, 10:06
На проспекте Стачек трамвай насмерть сбил женщину
Наверх