Концерт Аve Maria в Эрмитаже

Уникальный концерт «Ave Maria» состоится в одном из самых величественных и вдохновляющих мест Санкт-Петербурга — Большом итальянском просвете Государственного Эрмитажа. В этот вечер прозвучат все знаменитые версии известнейшего хорового произведения «Ave Maria».

«Ave Maria» («Радуйся, Мария») — самая популярная в мире молитва, обращенная к Святой Марии, матери Ииуса. Ее слова вдохновляли композиторов разных времен, начиная с эпохи Возрождения. И всегда это музыка особой, просветлённой красоты. Она множество раз переиздавалась, написано огромное количество переложений для инструментов и голосов. «Аве Мария» - музыкальный шедевр, любимый публикой и исполнителями во всем мире. Необыкновенно трогательная мелодия находит отклик в душе как профессионального музыканта, так и любителя, не знающего нот.

«Аве Мария» — это любовь, вера, надежда. Эта песня, особенно в многоголосье хора, звучит как высшая нота восхождения к радости. Когда слушаешь эту мелодию, внутренний мир человека пребывает в гармонии, а сердце наполняется благодатью и умиротворением.

Программа концерта охватит шедевры классической музыки, включая проникновенные интерпретации Франца Шуберта, Иоганна Себастьяна Баха, Шарля Гуно, Джузеппе Верди, Йозефа Гайдна, Джулио Каччини и других великих авторов. Каждое произведение наполнено духовной глубиной, утончённой мелодикой и возвышенной гармонией, пробуждающей самые светлые чувства.

Исполнителем выступит известный Санкт-Петербургский концертный хор «Созвездие» под руководством лауреата международных конкурсов Ксении Михайловой. В коллаборации с солистами Мариинского театра хор представит слушателям свою новую программу. Вне всякого сомнения, мастерство и эмоциональность этих талантливых исполнителей позволят слушателям прочувствовать всю силу и красоту бессмертных произведений, а также провести незабываемый вечер и прикоснуться к великому искусству в стенах одного из самых известных музеев мира.

Исполнители - Санкт-Петербургский камерный оркестр «Impulse Orchestra», хор "Созвездие", солисты Мариинского театра.

Начало в 20.00

22 мая Большой Итальянский просвет Государственного Эрмитажа (Дворцовая набережная, д. 34)