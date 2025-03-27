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Питерец.ру » Культура » Концертная программа Вечер в Итальянском стиле в исполнении симфонического оркестр «Impulse orchestra» и хора «Созвездие»

Концертная программа Вечер в Итальянском стиле в исполнении симфонического оркестр «Impulse orchestra» и хора «Созвездие»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
Концертная программа Вечер в Итальянском стиле в исполнении симфонического оркестр «Impulse orchestra» и хора «Созвездие»

Лирические партии и густые тембры выдающихся певцов наполнят вас волнением и трепетом. В этот «Вечер в итальянском стиле» в роскошных залах Итальянских просветов Государственного Эрмитажа для вас будут исполнены самые яркие, страстные и трепетные арии и увертюры из классической итальянской оперы.

Парадные интерьеры, декорированные мраморными колоннами и нишами со статуями, впечатляют монументальностью и, в то же время, камерностью. Живопись великих мастеров Ренессанса заставляет сопереживать и трогает до глубины души. Именно такое слияние позволяет наиболее полно прочувствовать все краски оперных произведений.

В программе - культовые увертюры из оперы «Вильгельм Телль» Джоакино Россини, арии из опер «Тоска» и «Турандот» Джакомо Пуччини, арии и интермеццо из знаменитой «Сельской чести» Пьетро Масканьи, арии и интермеццо из «Паяцы» Руджеро Леонкавалло, арии из опер «Травиата» и «Риголетто» Джуззеппе Верди, арии из опер «Любовный напиток» и «Лючия ди Ламмермур» Гаэтано Доницетти, арию из оперы «Норма» Винченцо Беллини и многие другие.

Их исполнят солисты Мариинского и Михайловского театров в сопровождении симфонического оркестра «Impulse orchestra» и хора «Созвездие».

Станьте частью по-настоящему изысканного и аристократичного события, которое позволит переплести музыку с историей, красоту архитектуры – со звуками, а эмоции – с наслаждением.

Начало в 20.00

10 апреля Большой Итальянский просвет Государственного Эрмитажа  (Дворцовая набережная, д. 34)

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