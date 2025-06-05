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Питерец.ру » Культура » Илья Ригер и Romantic Songs Orchestra в Колизей-Арене

Илья Ригер и Romantic Songs Orchestra в Колизей-Арене

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
Концерт посвящён творчеству Легендарных исполнителей Хулио Иглесиасу и Том Джонсу.

Илья Ригер и Romantic Songs Orchestra, в составе которого шестнадцать опытных музыкантов и танцоров, представляют инновационный проект "Легенды XX Века". Эта программа, пронизанная атмосферой любви и романтики, открывает слушателям музыкальное наследие стран Латинской Америки, Испании, а также Великобритании и Шотландии.

Данное концертное выступление посвящено творчеству выдающихся артистов, а именно Хулио Иглесиасу и Тому Джонсу. В рамках программы прозвучат известные композиции, такие как "Abrazame", "Natalie", "Baila Morena", "El Amor", "Crazy", "Mammy Blue", "Amor Amor" и другие популярные мелодии.

Кроме того, в программе представлены такие хиты, как "Dalilah", "Sex Bomb", "Green Green Grass of Home", "Thunderball", "My Yiddishe Momme", "It's Not Unusual" и многие другие известные произведения.

В данном мероприятии принимают участие лауреаты международных конкурсов по Танго и Латиноамериканским танцам.

Начало представления запланировано на 20:00.

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