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Питерец.ру » Культура » В Музее искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков открывается сразу четыре ярких художественных проекта

В Музее искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков открывается сразу четыре ярких художественных проекта

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
В Санкт-Петербургском Музее искусства XX–XXI веков состоится открытие сразу четырех самобытных художественных выставок

В Санкт-Петербургском Музее искусства XX–XXI веков 3 июля в 18:00 состоится открытие сразу четырех самобытных художественных выставок. Алексей Штерн представит экспозицию «Не внешне, а по существу», в которой продемонстрирует сокровенные портреты, раскрывающие внутренний мир моделей. Егор Плотников предложит зрителям погрузиться в загадочную атмосферу «Дальнего леса», создавая мистический художественный образ. Александр Кожин в серии работ под названием «Координаты вселенной» исследует пространственно-временную организацию существования. Семен Гуляко в выставке «Фактура музыки» пригласит публику в абстрактный мир, где цвет становится выразительным средством передачи музыкальных ощущений.

Каждая из представленных экспозиций представляет собой уникальное путешествие в различные сферы художественного творчества, где посредством живописи и скульптуры выражаются чувства, мысли и эмоциональные переживания авторов.

4 ИЮЛЯ – 26 ОКТЯБРЯ, 2025

АЛЕКСЕЙ ШТЕРН «НЕ ВНЕШНЕ, А ПО СУЩЕСТВУ»

ЕГОР ПЛОТНИКОВ «ДАЛЬНИЙ ЛЕС»

АЛЕКСАНДР КОЖИН «КООРДИНАТЫ ВСЕЛЕННОЙ»

4 ИЮЛЯ – 7 СЕНТЯБРЯ, 2025

СЕМЕН ГУЛЯКО «ФАКТУРА МУЗЫКИ»

Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI вв.
Санкт-Петербург Наб. канала Грибоедова, 103

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