Выставка Михаила Ершова «Есть только миг»

Выставка Михаила Ершова (1901-1982) «Есть только миг» познакомит зрителей с творчеством художника советской эпохи, чье имя мало знакомо широкому кругу и чье творчество остается незаслуженно обойденным вниманием исследователей. Между тем, Михаил Ершов прекрасный живописец и утонченный колорист, продолжатель традиций русской реалистической школы живописи. Созданные им пейзажи 1940-1960-х годов, исполненные тонкого лиризма и живой прелести, по праву входят в сокровищницу русского и советского изобразительного искусства. На выставке будет представлено более 40 живописных произведений мастера.

Вернисаж состоится 20 сентября с 17 по 20 в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков