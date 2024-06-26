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Питерец.ру » Культура » Выставка Коринны Претро «Легкое дыхание»

Выставка Коринны Претро «Легкое дыхание»

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44
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
mispxx-xxi.ru
В Музее искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков открывается выставка под названием «Легкое дыхание»

К 85-летию известного петербургского художника второй половины ХХ века Коринны Германовны Претро в Музее искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков открывается выставка под названием «Легкое дыхание». 

Творчество мастера вобрало в себя все основные черты художественных исканий ленинградской графики 1970-х годов. Искусство той поры свидетельствует о появлении новых взглядов на способы раскрытия сюжетной основы образов. Жанр, рассказ начинают сменяться мотивом молчаливого, тихого предстояния. В композициях отражаются глубинное состояние повседневности, ценность жизни как таковой. Незамысловатые на первый взгляд сюжеты – запущенный старый сад, сбор яблок, сенокос, жатва, интерьер избы с широкими еловыми половицами, русской печкой и ковром с оленями над кроватью – по сущности своей вечны и потому наполнены метафорическим смыслом. Мастер пишет пейзажи, вдохновляясь бесконечными просторами любимой псковщины с её холмами и расстилающимися до горизонта полями.  Человек сливается в этих сюжетах с природным окружением, становится частью неделимого мира, наполненного покоем, особой несуетной красотой. Именно в этой неспешной сельской жизни художник находит подлинную гармонию, насыщенную при этом цветовой энергией и пластической выразительностью.

Коринна Претро представлена на выставке также и как великолепный книжный иллюстратор. Ею оформлено около сорока книг, где она раскрывается как глубоко поэтичный автор, графические листы являются яркими и романтическими зарисовками к литературным текстам.

На выставке представлены более 40 графических работ, выполненных в технике пастели, гуаши и акварели, созданных в период с конца 1990-х годов вплоть до наших дней, из собраний автора и Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков.

5 ИЮЛЯ – 11 АВГУСТА, 2024

Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков

Наб. канала Грибоедова,103

Источник: Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков
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