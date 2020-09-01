2 сентября 2020 г. в 15:00 по адресу: Невский пр., д. 20 В Центре искусства и музыки библиотеки имени В. В. Маяковского состоится открытие выставочного проекта «Выдающиеся деятели отечественной истории XIX-XX веков»

Совместный проект Архивной службы Санкт-Петербурга и Центральной городской публичной библиотеки им. В.В.Маяковского представляет собой гармоничное сочетание архивных документов и ценных экземпляров книг из фондов библиотеки.

Выставка будет состоять из 3-х разделов: