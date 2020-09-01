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Питерец.ру » Культура » Открытие выставочного проекта «Выдающиеся деятели отечественной истории XIX-XX веков»

Открытие выставочного проекта «Выдающиеся деятели отечественной истории XIX-XX веков»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ВКонтакте
В Центре искусства и музыки библиотеки имени В. В. Маяковского состоится открытие выставочного проекта «Выдающиеся деятели отечественной истории XIX-XX веков»

2 сентября 2020 г. в 15:00 по адресу: Невский пр., д. 20 В Центре искусства и музыки библиотеки имени В. В. Маяковского состоится открытие выставочного проекта «Выдающиеся деятели отечественной истории XIX-XX веков»

Совместный проект Архивной службы Санкт-Петербурга и Центральной городской публичной библиотеки им. В.В.Маяковского представляет собой гармоничное сочетание архивных документов и ценных экземпляров книг из фондов библиотеки.

Выставка будет состоять из 3-х разделов:

  •  проект городских архивов «100 автографов», который представит документы, подписанные рукой Николая II, А.Ф.Кони, Д.А.Гранина, А.А.Ахматовой, Д.С.Лихачева и многих других видных общественных и государственных деятелей, представителей науки, культуры
    и искусства;
  •  выставка «Портрет эпохи» позволит познакомиться с работами современных художников из собрания Фонда реалистического искусства В.Пустарнакова (работы Заслуженных и Народных художников России);
  •  книги из фондов библиотеки с автографами известных искусствоведов, композиторов, музыкантов, актеров и режиссеров.
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