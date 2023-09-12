Выставка Роберта Лотоша «Истории повседневности»

Выставка «История повседневности» скульптора Роберта Лотоша (род. 1953) организована к семидесятилетию мастера и во всей полноте раскроет особенности творческого метода скульптора, его многогранность и цельность.

Для Роберта Лотоша творчество превратилось в способ существования. Он «живёт скульптурой», наполняя философской глубиной произведения на, казалось бы, несущественные темы. Среди образов, созданных Лотошем, есть персонажи и древнегреческой мифологии, и библейских сюжетов, и наши современники. За каждым из них угадывается некая житейская история, приближающая искусство к зрителю.

Вернисаж состоится 20 сентября с 17 по 20 в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков