Выставка Оскара Клевера «Сон - белый конь»

Главным событием станет открытие проекта исторической и культурной значимости - выставка «Сон – белый конь» Оскара Клевера (1887-1975). Это первое в российском художественном пространстве масштабное знакомство с творческим наследием незаслуженно забытого представителя отечественного искусства ХХ века.

Театральный художник, живописец, график, будучи младшим сыном и учеником знаменитого мастера пейзажной живописи, профессора Императорской Академии художеств Юлия Юльевича Клевера, Оскар Юльевич вобрал в себя не только мастерство классической школы, но и новаторство эпохи рубежа веков.

Выставка «Сон – белый конь» познакомит с разнообразным документальным материалом его непростой творческой и жизненной биографии.

Вернисаж состоится 20 сентября с 17 по 20 в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков