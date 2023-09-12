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Питерец.ру » Культура » Выставка Оскара Клевера «Сон - белый конь»

Выставка Оскара Клевера «Сон - белый конь»

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
mispxx-xxi.ru
В Музее искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков пройдет открытие выставки Оскара Клевера «Сон - белый конь»

Главным событием станет открытие  проекта исторической и культурной значимости - выставка «Сон – белый конь» Оскара Клевера (1887-1975). Это первое в российском художественном пространстве масштабное знакомство с творческим наследием незаслуженно забытого представителя отечественного искусства ХХ века.

Театральный художник, живописец, график, будучи младшим сыном и учеником знаменитого мастера пейзажной живописи, профессора Императорской Академии художеств Юлия Юльевича Клевера, Оскар Юльевич вобрал в себя не только мастерство классической школы, но и новаторство эпохи рубежа веков.

Выставка «Сон – белый конь» познакомит с разнообразным документальным материалом его непростой творческой и жизненной биографии.

Вернисаж состоится 20 сентября с 17 по 20 в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков
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