Выставка «Лица и лики Петербурга»

В роскошных залах Мариинского дворца, под сводами, хранящими вековую историю Санкт-Петербурга, накануне Дня социального работника развернулась выставка, завораживающая своей искренностью и глубиной – «Лица и лики Петербурга». Экспозиция, состоящая из фотографических работ, стала результатом творческого конкурса, участниками которого стали сотрудники учреждений социальной защиты населения Северной столицы. Эти фотографии – не просто снимки, это живые истории, повествующие о многогранной жизни города на Неве, о людях, которые его населяют, о том неповторимом духе, который делает Петербург таким особенным и узнаваемым во всем мире. Каждая фотография – это маленькая история, отражение души Петербурга, его сердца, биение которого мы чувствуем в каждом кадре. Мы видим не просто лица, но и лики – отражение внутреннего мира людей, их надежды, радости и печали, их неповторимые жизненные истории.

Торжественное открытие выставки стало ярким событием, собравшим представителей города, социальных работников, родственников и друзей участников конкурса. Особую значимость мероприятию придало присутствие председателя постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, депутата Александра Ржаненкова. Его приветственная речь, пронизанная теплотой и уважением, стала истинным подарком для всех присутствующих. Александр Ржаненков не только поздравил социальных работников с наступающим профессиональным праздником, но и передал искренние слова поздравления от спикера Петербургского парламента, Александра Бельского. В своем обращении Александр Бельский подчеркнул исключительную важность труда социальных работников, назвав его не просто профессией, а настоящим служением людям, выразив глубокое уважение к их самоотверженности и преданности своему делу. Он отметил, что социальные работники дарят своим подопечным тепло своей души, помогая им найти веру в лучшее будущее, сохраняя при этом семейные ценности и память о победах предыдущих поколений.

Церемония открытия выставки была наполнена душевной атмосферой. Фотографии, запечатлевшие разнообразные грань жизни города, вызвали живой интерес у всех посетителей. Они позволили увидеть Петербург с необычной стороны, почувствовать его ритм, понять его душу. Не менее важным моментом церемонии стало вручение благодарственных писем. Александр Ржаненков лично поблагодарил директора и заместителя директора СПбГБУ «Кризисный центр помощи женщинам», Марину Гречишкину и Наталью Беляеву, а также весь коллектив учреждения, выступивший организатором выставки. Эта награда стала признанием заслуг и высокой оценкой труда всего коллектива, его вклада в развитие социальной сферы Санкт-Петербурга. Выставка «Лица и лики Петербурга» – это не просто фотоконкурс, это отражение души города, запечатленное в кадрах талантливых социальных работников. Это выставка, которая заставляет задуматься о значении гуманизма, о важности помощи ближнему, о красоте и уникальности нашего города, и о том, что именно люди создают его особый облик.